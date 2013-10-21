ТОП-10 (21 октября)

В ЕС изменился принцип подсчета дней по шенгенской визе

За отказ принимать платежные карты предусмотрен штраф в 8500 грн

«Укртрансгаз» заплатит британской компании 2,9 млн грн за финансовый аудит

Доступ к Единому госреестру юридических лиц и предпринимателей открыт

Депутаты на этой неделе планируют рассмотреть ряд важных законопроектов

EastCoal приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная"

Начали действовать новые правила пребывания в Шенгенской зоне

Из Украины с начала года выведено в офшоры 33 млрд грн

Доступ к Единому госреестру юридических лиц и предпринимателей открыт

Иностранные и отечественные инвесторы будут работать в Украине на равных условиях

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В ЕС изменился принцип подсчета дней по шенгенской визе

По новому декрету европарламента, изменяются правила подсчета дней по шенгенской визе. Новые правила касаются также срока кратковременного пребывания туристов из-за пределов ЕС, которым не нужна виза для въезда в Шенген.

Если раньше на территории стран Шенгенского соглашения можно было провести максимум девяносто дней в полугодие, начиная с первого въезда в одну из шенгенских стран, то теперь пограничники будут производить подсчет по-другому. Отныне закон гласит, что срок максимального пребывания в шенгенских странах составляет «90 дней в любой период в течение180 суток». То есть, при выезде из Шенгена на границе будут проверять, что в предшествующий выезду 180-дневный срок количество максимально допустимых дней не было превышено, передает YLE.fi.

Поездку в Шенгенские страны можно совершить и по двум визам, если более поздняя начинается сразу после окончания предыдущей. Выезжать за пределы шенгенской зоны не требуется. Срок пребывания будет рассчитываться и в этом случае по новой схеме.

Пребывание по виду на жительство или национальной визе одной из шенгенских стран не считается кратковременным, поэтому новые правила к нему не относятся. При подсчете также не будут учитываться дни, проведенные в странах Евросоюза, не входящих в Шенгенскую зону (Великобритания, Ирландия, Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр).

На сайте Еврокомиссии есть калькулятор, с помощью которого можно подсчитать срок пребывания в шенгенских странах (на английском языке).

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За отказ принимать платежные карты предусмотрен штраф в 8500 грн

Отказ продавца принимать от покупателя платежные карты как средство оплаты за товар влечет за собой административную ответственность и наложение штрафа в размере 8500 грн, разъяснили в пресс-службе Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как сообщается, штраф может быть наложен на основании вступивших в силу норм постановления правительства №727, в котором отмечается недопустимость ограничения выбора потребителем товаров и способов расчета за них.

«Размер штрафа устанавливается на уровне 500 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 грн. Таким образом, потребители смогут требовать у всех субъектов предпринимательства, где установлены кассовые аппараты, принимать к оплате электронные средства платежа. А в случае отказа – обращаться в органы Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей», – отмечается в разъяснении Госпредпринимательства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае нарушения установленных требований к обеспечению расчетов за товары и услуги электронными платежными средствами органы доходов и сборов также могут наложить на предприятие торговли штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн), а при повторном нарушении – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Соответствующее постановление правительства было разработано Министерством экономического развития и торговли совместно с Госпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел норму, согласно которой на торговые предприятия, отказавшие покупателю в возможности рассчитаться за товар платежной картой, может быть наложен штраф, в начале октября текущего года во исполнение требований Закона Украины «О защите прав потребителей».

Согласно закону, потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное использование электронных платежных средств с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов. Закон запрещает любым способом ограничивать использование потребителем электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате.

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«Укртрансгаз» заплатит британской компании 2,9 млн грн за финансовый аудит

Компания "Укртрансгаз", оператор отечественной газотранспортной системы, заплатит британской аудиторской компании Grand Thornton Legis 2,9 млн грн за проведение финансового аудита за 2013 год, сообщила компания "Укртрансгаз" на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, конечный срок заключения договора на предоставление аудиторских услуг - 14 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.

Grant Thornton является крупной международной группой, которая включает в себя аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, предоставляющие аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги частным и публичным компаниям более чем в 100 странах мира и насчитывает более 30 тысяч специалистов.

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Доступ к Единому госреестру юридических лиц и предпринимателей открыт

С 19 октября пользователи сети Интернет получили доступ почти ко всем сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

«На сайте Укргосреестра можно получить сведения об основателях, обособленных подразделениях юридических лиц и много другой информации, которая благоприятно повлияет на развитие деловой среды Украины на принципах прозрачности и открытости», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закрытыми остаются лишь те сведения, которые охраняются законодательством о защите персональных данных.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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Депутаты на этой неделе планируют рассмотреть ряд важных законопроектов

Верховная Рада на этом пленарной неделе планирует рассмотреть законопроект об организации и проведении в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня заседаний предусматривается во вторник, 22 октября, заслушать доклад правительства об участии Украины в деятельности по поддержке международного мира и безопасности в 2012 году, а также рассмотреть проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, о запрещении финансовых пирамид в Украине и о введении моратория на закрытие учебных заведений.

В среду, 23 октября, предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, которыми ратифицируются соглашения между правительством Украины и правительствами других стран. В частности, предусматривается ратификация Протокола между правительствами Украины и Таджикистана об исключении отдельных товаров из режима свободной торговли, а также соглашения между правительствами Украины, России и Венгрии о перевозке ядерных материалов.

В четверг, 24 октября, предусматривается рассмотрение законопроекта об Общественном телевидении и радиовещании, законопроекта о свободе мирных собраний.

В пятницу, 25 октября, ВР планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли.

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EastCoal приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная"

Канадская угледобывающая компания EastCoal Inc. приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г.Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, говорится в сообщении компании.

EastCoal Inc. также сообщает о приостановке торговли своими акциями (также по финансовым причинам) на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

Как сообщал УНИАН, угледобывающая канадская компания EastCoal в марте 2013 года сообщила об увольнении 150 горняков шахты «Вертикальная» в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Справка УНИАН. Канадская компания EastCoal Inc. приобрела шахту «Вертикальная» в 2009 году. С декабря 2010 года были начаты работы по восстановлению шахты и подготовка к вскрытию ранее не отрабатываемого пласта. Проектная мощность шахты «Вертикальная» по добыче антрацита составляет 3 млн тонн в год.

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Начали действовать новые правила пребывания в Шенгенской зоне

В ЕС вступили новые правила для краткосрочных путешествий в страны Шенгенской зоны для граждан из государств за пределами Евросоюза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Отныне граждане из стран, которые не являются членами Евросоюза, могут находиться в пределах Шенгенского пространства на протяжении 90 дней в любой 180-дневной период.

Понятие «любой» в этом случае означает, что речь идет о «плавающем» 180-дневном периоде. Иными словами, от каждого дня пребывания (дня въезда на территорию Шенгенского пространства или просто дня контроля) нужно будет отчислить 180 дней назад, объяснили в Представительстве ЕС. «Путешественник не будет нарушать правил, если в пределах этого 180-дневного периода он находился в Шенгенском пространстве не более 90 дней», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее это правило предусматривало возможность более длительного пребывания, поскольку турист мог, например, провести в Шенгенской зоне последние 90 дней первого полугодия и первые 90 дней второго полугодия, что в сумме составляло 180 дней.

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Из Украины с начала года выведено в офшоры 33 млрд грн

Объем средств, которые были выведены из-под налогообложения Украины в страны с низкими налоговыми ставками, с начала 2013 года составил 33 млрд грн, сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, об этом он сказал в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

«По нашим подсчетам, в офшоры и низконалоговые юрисдикции только в этом году из-под налогообложения в Украине были выведены более 33 млрд грн», - цитирует Клименко пресс-служба Миндоходов.

В этой связи он подчеркнул, что Украина заинтересована в своем участии в глобальных структурах, в том числе структурах Европейского Союза, противодействующих размыванию базы налогообложения. По словам Клименко, Украина приветствует существование Плана борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещением прибыли (План BEPS), представленном Организацией экономического сотрудничества и развития и утвержденном на саммите глав государств «Большой двадцатки», который прошел в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

«Мы приветствуем амбициозный и всесторонний план BEPS, и считаем, что он позволит создать дополнительные возможности для борьбы с выведением прибылей из-под налогообложения. Украина готова присоединиться к реализации Плана», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в Украине вступил в силу закон о трансфертном ценообразовании, который разрабатывался и принимался как инструмент противодействия практике вывода сверхприбылей за границу.

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Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием. Объем налоговых поступлений, которые, как ожидается, крупные налогоплательщики перечислят в бюджет в рамках налогообложения контролируемых операций с применением норм трансфертного ценообразования, до конца 2013 года составит 0,5 млрд грн.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования, включая порядок определения рыночных цен, источников информации о рыночных ценах и диапазона ценового колебания для экспортно-импортных операций. Ожидается, что законопроекты будут рассмотрены Кабмином и затем переданы в парламент в ближайшее время.

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Доступ к Единому госреестру юридических лиц и предпринимателей открыт

С 19 октября пользователи сети Интернет получили доступ почти ко всем сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

«На сайте Укргосреестра можно получить сведения об основателях, обособленных подразделениях юридических лиц и много другой информации, которая благоприятно повлияет на развитие деловой среды Украины на принципах прозрачности и открытости», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закрытыми остаются лишь те сведения, которые охраняются законодательством о защите персональных данных.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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Иностранные и отечественные инвесторы будут работать в Украине на равных условиях

Министерство экономического развития и торговли готовит нормативную базу для обеспечения равноправных условий работы как иностранных, так и отечественных инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам директора департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктора Коваленко, для Украины создание благоприятных условий для вложения средств в экономику отечественными инвесторами является не менее важным, чем привлечение иностранного капитала.

«Привлечение иностранных инвесторов, безусловно, важно, но нужно говорить и о привлечении отечественного капитала, и нужно делать шаги для того, чтобы отечественный инвестор был защищен и от рейдерских атак, и от других коррупционных действий. И в этом направлении должна быть четкая и прозрачная нормативная база», - подчеркнул Коваленко.

Также он подчеркнул, что нет разницы, крупные иностранные компании инвестируют в Украину, или мелкие, поскольку важен сам факт вложения средств в отечественную экономику.

«Те компании, которые работают в Украине, они непосредственно тем или иным образом становятся послами нашей страны в своих странах, то есть они рассказывают об аспектах работы здесь, в Украине. Я считаю, что разделять инвесторов на больших или маленьких не нужно... Мы идем вперед, и объемы прямых иностранных инвестиций являются одним из показателей, который характеризует степень интеграции Украины в мировое сообщество», - подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что формы привлечения иностранного капитала в последнее время значительно изменились, и в Украину сейчас заходят, в большей части, иностранные инвесторы для размещения производства в стране.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.