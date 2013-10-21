Анонсы на 22 октября

* "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора", которая проводится Международным центром перспективных исследований, Торгово - промышленной палатой Украины и Информационно - аналитическим центром "Инновации" при ТПП Украины при содействии Министерства экономического развития и торговли Украины.

* Состоится официальное открытие 17-го международного Форума «Нефть и Газ 2013», который пройдет 22-24 октября. Организаторы: Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и выставочная компания «АККО Интернешнл». В программе мероприятия международная выставка «Нефть и Газ» и научно-практическая конференция. Приглашены: Президент Украины, министр энергетики и угольной промышленности Украины, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», представители Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, дипломатических кругов, руководители государственных учреждений и ведущих отраслевых предприятий.

* Состоится круглый стол на тему: "Рынок недвижимости: новый ландшафт. Законопроект о риелторской деятельности, новое в оценке, ограничение расчетов, налог на недвижимость – как эти новшества изменят рынок". Участники: Олег Шейко, зам.председателя Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Андрей Гусельников, вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины", эксперт по вопросам статистики и аналитики рынка недвижимости; Сергей Злыдень, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, член Совета предпринимателей при КМУ; Алексей Амфитеатров, председатель совета ВОО "Украинское общество оценщиков", заслуженный оценщик Украины, FRICS и другие.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Возможен ли в Украине дефолт наподобие недавнего американского «шатдауна»?». Участники: исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

* Состоится презентация ежегодного аналитического отчета Американской торговой палаты в Украине "Партнерство с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины 2013-2014". В центре внимания: обзор ключевых секторов и перспектив развития украинской экономики накануне подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Докладчики: Ирина Акимова, первый заместитель главы Администрации Президента Украины; Джеффри Паят, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине; Валерий Пятницкий, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции; Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине.

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