Сикорский и Бильдт сегодня приедут в Киев к Януковичу

Варшава. Министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав Сикорский и Карл Бильдт сегодня в Киеве проведут встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом написал пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский в Twitter.

Он заметил, что министры отбудут в Украину после рабочего завтрака с премьер-министром Молдовы. "Потом перелет в Украину и, среди прочего, разговоры с Президентом Януковичем", - написал Войчеховский.

Он добавил, что уже сегодня вечером Сикорский и Бильдт будут находиться в Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча Януковича с Сикорским и Бильдтом начнется в 15.00. Она состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).

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