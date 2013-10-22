Подготовка к подписанию соглашения c ЕС проходит нормально - Азаров

Процесс подготовки к саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе и подписанию Украиной Соглашения об ассоциации c Европейским Союзом проходит нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом Сикорским и Карлом Бильдтом во вторник в Киеве.

В частности, Азаров напомнил, что Кабинет министров на заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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«Сейчас этот проект находится на рассмотрении наших государственных структур и будет окончательно вынесен на рассмотрение Президента. Украина активно выполняет те соглашения, о которых мы договорились с Евросоюзом. Я думаю, что мы сможем отметить значительный прогресс в реализации наших договоренностей. Сегодня в парламенте находится на рассмотрении последний (из евраинтеграционных – УНИАН) законопроект. Украина также активно сотрудничает с миссией Кокса-Квасневского. Буквально час назад я провел с ними встречу, и сейчас они встречаются с Президентом Украины. Так что процесс подготовки, на мой взгляд, проходит нормально», - заявил премьер.