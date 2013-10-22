Договор с ЕС не должен стать преградой для партнёрства Киева и Москвы, - Азаров

Договор об ассоциации с Евросоюзом, включающий соглашение о Зоне свободной торговли, не должен быть преградой для продолжения партнёрских отношений между Украиной и Россией. Об этом журналистам заявил депутат Верховной Рады от Партии регионов Алексей Азаров.

"Нужна адекватная реакция наших соседей. Никаких экономических предпосылок закрытия для нас рынка России нет. Сегодня Украина имеет десятки договоров о ЗСТ, мы имеем с некоторыми странами ЕС договоры о ЗСТ. Если это не мешает России, то подписание соглашения с ЕС никак не должно помешать", - сказал политик.

По его словам, еще одной задачей украинских переговорщиков накануне подписания соглашения с ЕС является защита отечественных производителей.

"ЕС, безусловно, один из самых больших рынков для нас с точки зрения потребления наших товаров. Поэтому, безусловно, подписание соглашения о ЗСТ с ЕС - безусловный плюс. Наши товары найдут громадный рынок ЕС. Есть, безусловно, опасения, что и Украина тоже немаленький рынок, европейские товары сюда придут... Безусловно, нашим товарам там будет тяжело конкурировать. Нужно пройти стадию адаптации. Но все это заложено в договоре об ассоциации и свободной торговле. Заложен переходный период, поправки", -пояснил Азаров.

В целом, прогнозирует он, Зона свободной торговли будет выгодна для Украины."В первую очередь от этого выиграет сельское хозяйство. Мы имеем плодородные земли, мы можем производить ту продукцию, которую будет покупать вся Европа. Другое дело, чтобы мы подошли по всем санитарным нормам и прочему. Но это - переговорный процесс. Что касается других отраслей, то все зависит от того, насколько предприятия смогут уловить новый контент, переориентировать свою экономику", - резюмировал Алексей Азаров.