Возможный уход Онищенко не повлияет на внешнеэкономическую политику РФ – эксперт

Возможный уход Геннадия Онищенко, инициатора ряда торговых запретов на поставку украинской продукции в Россию, с поста главы Роспотребнадзора, о котором сегодня сообщил ряд российских СМИ, не окажет существенного влияния на внешнеэкономическую политику РФ в отношении постсоветских государств, считает директор аналитического департамента консалтинговой компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Уход ветерана торговых войн, конечно, знаковое событие. Однако, вряд ли стоит ожидать изменений во внешнеэкономической линии России по отношению к бывшим советским республикам, которые по-прежнему сильно зависят от экспорта в Россию, от российского рынка», - цитирует пресс-служба Разуваева в сообщении, переданном УНИАН.

Напомним, что сегодня, 22 октября, СМИ сообщили о том, что Онищенко покидает должность главы Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) в связи с истечением срока полномочий. На его место будет назначена его заместитель Анна Попова. Однако позже агентство ИТАР-ТАСС сообщило со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского правительства Натальи Тимаковой, что распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было, а решение находится в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНИАН, с 29 июля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию кондитерской продукции украинских фабрик Roshen, а в феврале 2012 года - ввоз сыров нескольких украинских предприятий, что в последствии было названо «сырной войной».