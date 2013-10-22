Анонсы на 23 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов с участием председателя Государственного космического агентства Ю.Алексеева, председателя Государственной регистрационной службы Д. Вороны.

* В рамках IV Украинского зернового конгресса пройдет пресс-конференция спикеров круглого стола «Эффективный диалог между агробизнесом и властью»: министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, директора департамента агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития Жиля Миттеталя, президента УСПП, народного депутата Украины Анатолия Кинаха и президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко.

* Состоится круглый стол на тему: "Финансирование модернизации инфраструктуры ЖКГ. Реальные пути для Украины?". Ситуация с состоянием основных фонов в ЖКХ катастрофическая. Нужна немедленная - и при этом масштабная - реконструкция. Участники: Вадим Гламаздин, заместитель ген.директора Центра исследований энергетики (EIR Center); Геннадий Зубко, народный депутат Украины, первый зам.председателя Комитета ВР Украины по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики; Андрей Белоусов, зам. министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; представитель UNDP; представитель IFC; представитель EBRD; представитель USAID.

* Состоится заседание экспертного круглого стола на тему: "Государственный земельный банк: за или против?". Участники: Владимир Макар, председатель Украинской аграрной ассоциации; представитель Госзембанка; Володимир Лапа, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса; Олег Нивьевский, руководитель проекта "Барометр земельной реформы" Института экономических исследований и политических консультаций; Павел Кулинич, главный юридический советник проекта USAID Агроинвест; Олег Самусь, партнер международной юридической группы Astapov Lawyers; Тарас Кутовый, народный депутат, первый зам.председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВР Украины; Игорь Сабий, народный депутат, зам.председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВР Украины и др.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Разработчик ПО госреестров опровергает обвинения и обнародованные Минюстом Украины цифры". В ходе пресс-конференции руководители и технические специалисты ООО "Арт-мастер", компании-разработчика программного обеспечения Единых и Государственных реестров Минюста, прокомментируют заявления министра юстиции Украины Елены Лукаш, сделанные в ходе отчета за 100 дней работы на посту министра. В подтверждение своей позиции представители ООО "Арт-Мастер" обнародуют соответствующие документы и финансовую информацию, а также огласят текст обращения к министру юстиции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 520-27-12.

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