ТОП-10 (22 октября)

Украина закачала в подземные хранилища 17,6 млрд кубометров газа

Украина и Евросоюз 24 октября обсудят возможность поставок газа из Словакии

Украина приостановила импорт газа из Польши из-за высокой цены

Кабмин готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития

У Медведева говорят, что Онищенко пока никто не увольнял

Украина присоединилась к Глобальному форуму по обмену налоговой информацией

Золотовалютные резервы Украины могут сократиться до 19 млрд долл.

Украинский рынок мини-IPO заработает в 2014 году

Минэкономики разработало стратегию для экономического рывка Украины

Минфин привлек в госбюджет 740 млн грн на ОВГЗ-аукционе

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Украина закачала в подземные хранилища 17,6 млрд кубометров газа

Украина по состоянию на текущий момент закачала в подземные хранилища газа 17,6 млрд кубометров газа и планирует до конца октября довести этот показатель до 18 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«17,6 млрд закачано… Чуть более 8 млрд – это непосредственно наш газ», - сказал Чупрун.

При этом присутствовавший при разговоре председатель правления Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» Сергей Винокуров сообщил, что холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, также осуществляющий закачку газа, закачал в ПХГ порядка 4 млрд кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец сентября в подземные хранилища газа Украины (ПХГ) было закачано около 12,5 млрд кубометров газа, и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вела закачку газа в объеме 50-60 млн кубометров в сутки.Ранее в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отмечал, что Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 млрд кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

В свою очередь бизнесмен Дмитрий Фирташ отмечал, что подконтрольные ему структуры намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По его информации, с учетом газа собственной добычи и российского газа общий объем газа в хранилищах может составить к концу октября порядка 20-21 млрд кубометров.

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Украина и Евросоюз 24 октября обсудят возможность поставок газа из Словакии

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий намерен в четверг, 24 октября, обсудить с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером вопрос поставок газа из Словакии в Украину, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

Как сказал Бондаренко, встреча состоится в рамках заседания министров энергетики стран-участниц Энергетического сообщества, однако дискуссия по вопросу реверса газа в Украину пройдет вне повестки дня заседания.

«На этой неделе в четверг в Сербии (в Белграде - УНИАН) будет встреча министров энергетики, где будет еврокомиссар Оттингер, и где будет министр Ставицкий. Вопрос (открытие реверса из Словакии - УНИАН) будет рассматриваться вне повестки, безусловно», - сказал Бондаренко.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли присутствие «Газпрома», как поставщика газа, на встрече, Бондаренко отметил: «Они («Газпром» - УНИАН) не находятся в Энергетическом сообществе. Безусловно, мысленно они присутствуют, им тоже интересно, все это интересно. Но мы рассуждаем так: у «Газпрома» есть газ, его нужно продавать. Только это должно быть понятно всем остальным».

При этом в начале октября Бондаренко в комментарии журналистам говорил, что пока Украине не удается организовать поставки газа в Украину из Словакии по реверсному пути из-за необходимости согласования таких действий с российским монополистом «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, в сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Украина приостановила импорт газа из Польши из-за высокой цены

Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива, а кроме того, отмечает сложности с открытием поставок газа по реверсной схеме из Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

В частности, комментируя приостановку поставок газа из Польши, Чупрун отметил: «Цены, вы же посмотрите, там какие. А у нас есть условие: он (газ - УНИАН) должен быть дешевле российского газа», - сказал Чупрун.

Одновременно, говоря о трудностях с реверсом их Румынии, который должен был начаться с октября текущего года, Чупрун сказал, что политики в этом вопросе нет – есть только технологические сложности. «Этот вопрос не зависит только от нас. Если бы зависело только от нас, мы бы его (реверс - УНИАН) открыли еще в январе прошлого года. Сейчас есть технические вопросы, политики здесь нет», - сказал Чупрун.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".

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Кабмин готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития

Правительство на данное время готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе конференции «Новая экономическая модель».

"Сейчас готовится законопроект об Украинском банке реконструкции и развития», - сказал Прасолов. По словам министра, Украинский банк реконструкции и развития должен фактически стать «источником длинных денег» для экономики.

«Думаю, через этот институт мы сможем запустить определенное количество денег для нашей экономики», - сказал Прасолов. И добавил, что для того, чтобы этот механизм заработал, в настоящее время готовится законопроект.

Министр также отметил, что еще одним источником денег для украинской экономики выступают государственные гарантии, в частности, на данное время принято пять постановлений о предоставлении госгарантий.

Прасолов сообщил, что практически решен, «находится на подписи», вопрос о предоставлении госгарантий для «Укргидроэнерго».

Справка УНИАН. Украинский банк реконструкции и развития создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года.В марте 2013 года Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него Украинский банк реконструкции и развития.

В июне 2013 года (постановление №392 от 3 июня) Кабинет министров передал Министерству финансов полномочия по управлению корпоративными правами государства в Украинском банке реконструкции и развития.

Таким образом, государство в лице Министерства финансов Украины получило пакет акций УБРР на сумму 117,993 млн грн, что составляет 99,9945% уставного капитала банка.

По информации банка, ранее его основным владельцем было государство в лице Кабинета министров через «Государственную инвестиционную компанию». Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Как ранее заявлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, Украина располагает несколькими проектами на общую сумму 600 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет средств Украинского банка реконструкции и развития.

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У Медведева говорят, что Онищенко пока никто не увольнял

Распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было; решение, останется ли он руководителем ведомства или на этот пост будет назначена другая кандидатура, - в компетенции премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщила по телефону из Пекина пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

"Распоряжение об отставке Онищенко не подписано. Такого документа нет", - сказала Тимакова.

Она отметила, что у Онищенко действительно истекает срок пребывания на госслужбе. "Решение о том, останется он на своем посту или на этот пост будет назначен другой кандидат, - в компетенции премьер-министра", - уточнила Тимакова.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Онищенко уходит с должности главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий, а новым руководителем ведомства будет назначена его заместитель Анна Попова.

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Украина присоединилась к Глобальному форуму по обмену налоговой информацией

Украина стала полноправным членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Я рад инициативе Украины относительно взятия на себя обязательств по соблюдению международных стандартов прозрачности и обмену налоговой информацией», - цитирует пресс-служба письменное обращение председателя OECD Косе Лоу.

Согласно сообщению, Украина стала 121-м членом Глобального форума. Экспертное исследование ситуации в Украине, по данным Миндоходов, предварительно запланировано на конец 2014 года.

«Проведение такой экспертной оценки позволит продемонстрировать сообществу усилия, приложенные Украиной для повышения роли налоговой службы, а также предоставит возможность поделиться другой налоговой информацией», - отметил Лоу.

Кроме того, глава Миндоходов Александр Клименко получил приглашение от Лоу на очередное заседание Глобального форума, которое состоится 21-22 ноября в Джакарте (Индонезия).

Справка УНИАН. OECD - крупнейшая в мире организация по обмену налоговой информацией между компетентными службами государств-членов. Своей целью OECD провозглашает внедрение стандартов прозрачной международной налоговой среды на основе критериев, определенных Главной Декларацией стран «большой двадцатки» G20. В частности, одним из важнейших вопросов является наработка рекомендаций для предупреждения махинаций с использованием офшорных юрисдикций.

Страна, которая присоединяется к этой организации, принимает на себя обязательства по внедрению соответствующих стандартов прозрачности, автоматического обмена информацией с другими участниками Глобального форума, а также соглашается на экспертную оценку внутренней налоговой среды специалистами OECD. На данный момент эксперты форума, согласно представленному в июле отчету, исследовали уже 98 стран. В ноябре 50 странам будут присвоены соответствующие рейтинги на соответствие стандартам прозрачности и обмена информацией.

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Золотовалютные резервы Украины могут сократиться до 19 млрд долл.

Золотовалютные резервы Украины, объем которых на текущий момент незначительно превышает критически низкий уровень в 21 млрд долл., к концу года могут сократиться до 19 млрд долл, поскольку резервы остаются единственным источником оплаты природного газа, закупаемого для проведения отопительного сезона, и поддержки курса национальной валюты, который Национальный банк Украины на текущий момент удерживает посредством валютных интервенций. Об этом говорится в прогнозе экономической ситуации в Украине консалтинговой компании «Da Vinci AG», которым располагает УНИАН.

"Возврат регулятора к валютным интервенциям, а также сохранение неблагоприятной обстановки на внешних рынках вынуждает нас пересмотреть прогноз состояния ЗВР к концу года. При оптимистическом сценарии НБУ удастся удержать резервы на уровне 20 млрд долл. При развитии пессимистического сценария резервы сократятся к концу года до 19-19,4 млрд долл.", - утверждают эксперты «Da Vinci AG».

По мнению экспертов, сокращение резервов и, как следствие, рост девальвационного давления говорят о существенном сужении возможностей Украины по привлечению внешних заимствований в краткосрочной перспективе. «Это означает, что в условиях выплат по долговым обязательствам перед МВФ в следующем году ключевые тренды, работающие на снижение резервов, сохранятся в 2014 году», - отмечают в «Da Vinci AG».

Эксперты также не считают существенным фактор подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое, как ожидается, может быть подписано в ноябре во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Более того, Украине в любом случае придется пересмотреть подходы в валютной политике.

«Ситуация может несколько измениться в случае улучшения условий доступа к кредитным ресурсам после саммита в Вильнюсе. Однако, поскольку зона свободной торговли с ЕС при оптимистическом сценарии заработает лишь во втором полугодии 2014 года, в случае сохранения нынешних тенденций в экономике Украины и на внешних товарных рынках и рынках заимствования будет необходим пересмотр подхода к валютной политике Украины летом следующего года», - говорится в прогнозе консалтинговой компании.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка в сентябре снизились незначительно. На 1 октября 2013 года резервы составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) По информации НБУ, на динамику золотовалютных резервов больше всего повлияли привлечения правительства Украины на внутреннем и внешнем рынках (882 млн долл. США). В то же время, в сентябре Нацбанк впервые после 4-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями, потратив на поддержку гривни 582,5 млн долл. США.

В октябре международное рейтинговое агентство Fitch также спрогнозировало дальнейшее сокращение золотовалютных резервов. По мнению аналитиков Fitch, приток капитала и объем вероятных заимствований будет не столь значительным, чтобы обеспечить долговые обязательства и покрыть дефицит счета текущих операций в 2013 и 2014 годах. Это, в свою очередь, и приведет к снижению объема резервов и девальвации национальной валюты, что в дальнейшем осложнит доступ Украины к международным рынкам заемного капитала, уверены в Fitch.

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Украинский рынок мини-IPO заработает в 2014 году

В первой половине 2014 г. в Украине заработает рынок мини-IPO, именно тогда планируется проведение ряда размещений небольших украинских компаний. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

По его словам, проведение таких мини-IPO является новым шагом в развитии фондового рынка, когда компании выходят и становятся публичными не в связи со своими размерами или количеством акционеров, а потому что хотят привлечь средства для своего развития с рынка. При этом, по словам Ткаченко, размер привлекаемых средств будет установлен на уровне не менее 8 млн грн.

Председатель правления также отметил, что в ближайшее время состоится заседание инвестиционного совета, в функции которого входит определение стратегии развития нового рынка, рассмотрение компаний-претендентов на размещение.

Как сообщал УНИАН, Биржевой совет Украинской биржи в июле текущего года одобрил запуск Рынка привлечения капитала, который предусматривает проведение на бирже IPO ряда небольших украинских компаний. Основная задача нового рынка, по словам представителей биржи, содействие привлечению инвестиций, прежде всего для небольших и растущих компаний.

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Минэкономики разработало стратегию для экономического рывка Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило стратегию, состоящую из одиннадцати предложений, которые должны обеспечить экономический рывок для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" министр экономразвития Игорь Прасолов.

По его словам, основной целью данного документа, который сегодня еще находится в стадии доработки, является принятие целого ряда стимулирующих мер для развития украинской экономики. "Мы просто хотим создать условия, чтобы предпринимательский дух вышел на поверхность", - отметил он.

В частности, по словам Прасолова, данной стратегией предусматривается возможность предоставление определенных льгот в сфере налогообложения под конкретные обязательства предприятий из реального сектора экономики. "У нас там разрабатывается три вида льгот, в частности, включающих и государственно-частное партнерство", - сказал министр.

Он также отметил, что приоритетными будут оставаться такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевой сектор, машиностроение, развитие туризма. По словам Прасолова, актуальной для правительства также будет тема создания технопарков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разработал Программу активизации экономики как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины в марте 2013 года. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы были определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности и пр. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

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Минфин привлек в госбюджет 740 млн грн на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 22 октября, привлекло в государственный бюджет 739,956 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин удовлетворил три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 1-летних и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 739,956 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 8 октября Минфин привлек 613,394 млн грн, 15 октября - 1,129 млрд грн. Минфин намерен провести в октябре еще один аукцион по продаже ОВГЗ 29 октября.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 21 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,523 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 76,705 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 21 октября, с начала года в госбюджет поступило 106,219 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,358 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,537 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).