Янукович едет в Минск на саммит СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент Украины Виктор Янукович 24-25 октября осуществит рабочий визит в Республику Беларусь, в рамках которого примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Об этом сообщил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

Повесткой дня заседания Совета глав государств СНГ предусмотрены вопросы относительно ключевых направлений развития Содружества и углубления многостороннего сотрудничества. В частности, планируется принять решение относительно объявления 2015 года Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в СНГ, а 2014 - Годом туризма, а также относительно реализации ряда межгосударственных программ, направленных на борьбу с преступностью, сообщил Гончарук.

«Заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое состоится 24 октября, станет хорошей возможностью для украинской стороны обменяться мнениями относительно состояния и перспектив развития начатого в мае текущего года углубленного взаимодействия нашего государства с Евразийской экономической комиссией, а также рассмотреть направления взаимовыгодного сотрудничества в условиях ожидаемого введения зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом», - отметил Гончарук.

Кроме того, в ходе визита в Республику Беларусь Янукович планирует провести ряд встреч со своими коллегами с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.