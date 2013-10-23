Соглашение с Украиной Европарламент должен ратифицировать к маю – евродепутат

Брюссель. Содокладчик по украинскому вопросу, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявляет, что Соглашение об ассоциации с Украиной в случае подписания его на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе Европарламенту стоит ратифицировать еще при нынешней каденции – к маю следующего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге на пресс-конференции после того, как Европарламент проголосовал за предоставление мандата Совету ЕС на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной при условии, что официальный Киев выполнит необходимые требования.

"Стоит ратифицировать (соглашение - УНИАН) при каденции этого парламента, вероятно, весной, чтобы не откладывать это до времени, пока новый парламент сформируется после европейских выборов", - сказал Сариуш-Вольский на совместной пресс-конференции с другим содокладчиком по Украине – Пьером Антонио Панзери.

"Мы смотрим вперед, на Вильнюс", сказал он.

Сариуш-Вольский, который представляет в Европарламенте группу Европейской народной партии, заявил, что часть резолюции имеет юридическую силу, которая обязывает Европейский совет ввести в действие часть соглашения сразу после подписания. Как ожидается, в случае подписания сразу будет введено в действие до 80% соглашения.

По словам евродепутата, Соглашение об ассоциации "получает согласие парламента. То есть, здесь есть юридическая сила, и мы это сегодня объяснили комиссару (ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефану) Фюле".

"Наш совместный доклад был проголосован почти единодушно. Он был поддержан целым парламентом, что означает, что эта политическая линия имеет полную поддержку и является указанием к действию для исполнительной ветви ЕС", сказал евродепутат от Польши.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Европейский парламент на своей сессии в Страсбурге проголосовал за предоставление мандата Совету Европейского Союза на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в случае, если официальный Киев выполнит все необходимые требования.

Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором должно быть подписано Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, запланирован на 28-29 ноября.