ТОП-10 (23 октября)

Российских кондитеров заподозрили в "продовольственном шпионаже" на заводах Roshen

Прирост доходов госбюджета оказался ниже запланированного

В Украине хотят установить мораторий на повышение тарифов для производителей

Украина и ЕС утвердили текст соглашения о едином авиапространстве

Укргосреестр выступает за открытый доступ ко всем реестрам

Украина рассчитывает на открытие реверса газа из Словакии до конца года

Кабмин утвердил пакет документов для реализации трансфертного ценообразования

Украинские банки будут сотрудничать с Налоговым управлением США

Европарламент рекомендует ЕС подписать Соглашение с Украиной

Госзембанк готов выдать первые кредиты аграриям

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Российских кондитеров заподозрили в "продовольственном шпионаже" на заводах Roshen

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в понедельник, как и планировалось, приступила к инспектированию украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, причем в составе инспекционной группы присутствуют представители российских кондитерских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Вчера работала инспекционная группа, сегодня она работает», - сказал Присяжнюк

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что в группе присутствуют российские кондитеры. «Я не понимаю, почему в этой группе появились конкуренты – представители кондитерских компаний России. Это инспектирование или продовольственный шпионаж?», - задался вопросом Присяжнюк. В то же время он не уточнил, какие именно российские компании представлены в группе проверки предприятий Roshen.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 октября, Присяжнюк в интервью журналистам перед заседанием Кабинета министров сообщил, что инспекционная группа Роспотребнадзора провела проверки на четырех заводах корпорации Roshen, и, по их результатам, у нее нет замечаний к производству продукции. При этом он выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

22 октября Роспотребнадзор начал проверку Киевской кондитерской фабрики корпорации Roshen.

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Прирост доходов госбюджета оказался ниже запланированного

Доходы общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев текущего года выросли на 4% и составили 217 млрд грн, вместе с тем, ожидаемый прирост был выше и прогнозировался на уровне 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Да, доходы общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев текущего года составили 217 млрд грн или на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, правда и в том, что этот прирост ниже того, что мы планировали при формировании бюджета (около 9%)», - сказал Азаров.

Вместе с тем, по словам премьера, это не означает, что социальные расходы будут сокращены. «За 9 месяцев текущего года социальные расходы общего фонда госбюджета профинансированы на сумму 213 млрд грн, что на 12% (24 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так будет и впредь: социальные расходы и выплата зарплаты будут финансироваться безусловно», - отметил Азаров.

Он также сообщил, что расходы на трансферт Пенсионному фонду из госбюджета за 9 месяцев составили 62 млрд грн, таким образом, пенсии были профинансированы вовремя и стопроцентно. В целом объем пенсионных выплат за 9 месяцев, по словам главы правительства, составил 187 млрд грн, что на 15 млрд грн больше аналогичного периода 2012 года. «Каждый пенсионер за 9 месяцев уже получил как минимум на 1 тыс. грн доходов больше. При этом количество людей, которые получают пенсии в размере до 1 тыс. грн, уменьшилось за три года в 4 раза – с 10 млн человек до 2,5 млн», - отметил глава правительства.

Азаров также обратил внимание на то, что правительство полностью рассчиталось по страховым выплатам в сентябре. «К сожалению, были случаи задержек по выплатам отдельным категориям. И за это мы должны извиниться перед людьми. Но выводы сделаны и проблемы далее не должно быть», - подчеркнул премьер-министр и возложил вопрос своевременности социальных выплат лично на министра социальной политики Наталью Королевскую и министра финансов Юрия Колобова.

Как сообщал УНИАН, в целом доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,7 млрд грн, что на 8,15 млрд грн, или на 3,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 33,9 млрд грн, что на 3,87 млрд грн, или на 10,2%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в размере 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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В Украине хотят установить мораторий на повышение тарифов для производителей

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать механизмы введения моратория на повышение тарифов естественных монополий для отечественных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«В таких сложных условиях цены и тарифы естественных монополий должны быть не отягощением себестоимости, а наоборот - стимулом роста. Президент Украины требует, чтобы правительство обеспечило мораторий на повышение тарифов для отечественных производств и в этом, и в следующем году. Поэтому поручаю вице-премьер-министрам Бойко и Вилкулу в сферах своей компетенции разработать механизмы обеспечения стабильных цен и удержание тарифов на сегодняшнем уровне», - отметил премьер.

Азаров также подчеркнул необходимость совместными усилиями «системно выравнивать ситуацию и планомерно идти к нашей общей цели – устойчивому развитию экономики».

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Украина и ЕС утвердили текст соглашения о едином авиапространстве

Украина и Европейский Союз в ходе 8-го раунда переговоров в Брюсселе 21-22 октября согласовали текст соглашения о едином авиационном пространстве и договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях подготовки документа к подписанию.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Представительство Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

«Создание совместного авиационного пространства является одним из ключевых элементов реализации будущего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере транспорта», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать декларацию об едином авиационном пространстве с Европейским Союзом до конца 2013 года.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

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Укргосреестр выступает за открытый доступ ко всем реестрам

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) готова предоставить открытый доступ ко всем реестрам, включая реестр недвижимости, но отмечает определенные сложности в этом процессе, связанные прежде всего с открытием персональных данных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил глава Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Укргосреестр сегодня и я как его глава выступаем за открытие всех реестров нашей страны. Другое дело, как мы к этому готовы», - сказал он.

По словам Вороны, открыть, например, реестр недвижимости, не открывая персональных данных граждан, невозможно. Поэтому Укргосреестр сейчас изучает опыт всех развитых стран Европы в этом вопросе, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем с мошенничеством и недовольством граждан по поводу открытия их персональных данных.

«Именно поэтому реестр недвижимости мы открывать тоже планируем, но это вопрос времени, изучения и общественного обсуждения», - отметил глава Укргосреестра и пообещал, что такое обсуждение состоится уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

С начала года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано 3 млн 253 тыс. 537 заявлений и запросов, в том числе государственными регистраторами – 2 млн 051 тыс. 676, нотариусами – 1 млн 201 тыс. 861.

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Украина рассчитывает на открытие реверса газа из Словакии до конца года

Украина рассчитывает на открытие уже до конца года реверсных поставок газа из Словакии, которые ожидались еще в мае, но так и не начались из-за противодействия поставщика газа - российского "Газпрома".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«100% откроем», - сказал министр.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, можно ли ожидать поставок топлива к концу года, Ставицкий добавил: «Думаю, даже раньше».

Как ранее сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий намерен в четверг, 24 октября, обсудить с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером вопрос поставок газа из Словакии в Украину.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Кабмин утвердил пакет документов для реализации трансфертного ценообразования

Кабинет министров Украины на своем заседании 23 октября утвердил очередной пакет нормативных актов, необходимый для полномасштабной имплементации норм закона о трансфертном ценообразовании, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года и разработанного как инструмент противодействия практике вывода сверхприбылей за границу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В частности, распоряжениями правительства определен перечень источников официальной информации для расчета рыночного диапазона цен, а также перечень специализированных коммерческих изданий для целей трансфертного ценообразования», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В качестве источников информации названы следующие: ежемесячный информационный бюллетень «Обзор цен украинского и мирового товарных рынков» (издает ГП «Госвнешинформ»), информационно-аналитический продукт «Товарный монитор. Украина» и Вестник Министерства доходов и сборов Украины. В качестве дополнительных источников информации о рыночных ценах определены сайты Минрегиона и Минагрополитики.

Использование информации о ценах из одних источников, как ожидается, позволит избежать споров о рыночных ценах, в том числе по группам товаров, которые не котируются на биржах.

Актуализация установленного перечня, в соответствие с принятым порядком, возможна посредством предоставления центральными органами исполнительной власти соответствующих предложений в течение двух месяцев.

Комментируя принятие нормативных актов, министр доходов и сборов Александр Клименко сообщил, что имплементация законов о трансфертном ценообразовании проходит по плану. «У меня нет сомнений в том, что мы вовремя получим всю нормативную базу, необходимую для качественного внедрения механизмов контроля за трансфертным ценообразованием. Подчеркну, что процесс формирования подзаконных актов осуществляется в тесном сотрудничестве с деловыми кругами», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабмин утвердил Порядок согласования цен в контрольных операциях, в соответствии с которым предприятия получили возможность предварительно согласовать цены и составлять соответствующее соглашения с Министерством доходов и сборов Украины, а также Порядок расчета и использования рыночного диапазона цен и рыночного диапазона рентабельности для целей трансфертного ценообразования. Расчет таких диапазонов является необходимым условием методов определения цены в контролированных операциях.

Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования.

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Украинские банки будут сотрудничать с Налоговым управлением США

Украина проведет переговоры с США по вопросу сотрудничества между украинскими банками и американскими налоговыми органами в связи со вступлением в действие закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), сообщила УНИАН Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины обратился с предложением в Министерство финансов Украины, Министерство доходов и сборов Украины и другие профильные министерства до 25 ноября 2013 года подготовить проект нормативно-правового акта. Результатом этого акта станет проведение переговоров и подписание межгосударственного соглашения между правительствами Украины и США по вопросу сотрудничества банков Украины с Налоговым управлением США (IRS).

По информации ассоциации, Кабмин принял решение о необходимости проведения переговоров по итогам опроса участников рынка при содействии Национального банка Украины. Результаты опроса говорят о существенных рисках для банков Украины, связанных с невыполнением законодательства США, в том числе применении санкций со стороны IRS и иностранных финансовых организаций, а также прекращении сотрудничества с банками-корреспондентами в США.

Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа по вопросу формирования согласованной позиции в связи со вступлением в действие закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) начала работу в апреле текущего года. Группа создана на основании обращения ассоциации в Кабинет министров и Национальный банк Украины с просьбой урегулировать вопрос имплементации требований законодательства США, а также урегулировать взаимоотношения украинских банков с налоговыми органами США на государственном уровне. В состав группы вошли представители Независимой ассоциации банков Украины, Министерства доходов и сборов и Службы финансового мониторинга Украины.

Закон США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013 года, обязывает финансовые организации раскрывать Налоговому управлению США (IRS) информацию о счетах американских налогоплательщиков и выполнять функции налоговых агентов. Согласно данному закону, банки обязаны до 30 июля 2014 года заключить договора с налоговой службой США и выполнять требования законодательства США, при этом выполнение данного закона несовместимо с нормами действующего законодательства Украины. За невыполнение закона США предусмотрены санкции в виде удержания 30-процентного налога с «транзитных выплат» через финансовые организации США, а также принудительное закрытие корреспондентских счетов в финансовых организациях США. По данным СМИ, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания уже заключили межправительственные соглашения о сотрудничестве с США в рамках FATCA, а правительство Российской Федерации рассматривает данный вопрос.

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Европарламент рекомендует ЕС подписать Соглашение с Украиной

Брюссель. Европейский парламент на своей сессии в Страсбурге проголосовал за предоставление мандата Совету Европейского Союза на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в случае, если официальный Киев выполнит все необходимые требования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, евродепутаты также дали согласие на временное применение отдельных положений соглашения - это почти 80% документа.

Докладчиком по резолюции "О европейской политике соседства: в направлении укрепления партнерства. Позиция Европейского парламента относительно доклада 2012 года (Европейской комиссии)" был депутат от Польши Яцек Сариуш-Вольски (Европейская народная партия).

В соответствии с резолюцией, Европарламент рекомендует Совету ЕС подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и его странами-членами - с одной стороны, и Украиной - с другой стороны, при условии, что критерии, определенные Советом ЕС на уровне министров иностранных дел в декабре 2012 года, будут выполнены.

Европарламент дал согласие в зависимости от вышеупомянутых требований на временное применение Украиной и ЕС части Соглашения об ассоциации незамедлительно, с момента подписания, а в случае выполнения всех требований и следующего подписания выражает намерение приступить к полной ратификации Соглашения об ассоциации в рамках своего законодательного срока.

Евродепутаты выразили сожаление, что прогресс, необходимый для выполнения всех требований для подписания Соглашения об ассоциации, в Украине еще полностью не завершен, поскольку в Украине сохраняется применение выборочного правосудия и не завершена реформа избирательной и судебной систем.

В документе говорится, что Европарламент, "тем не менее, приветствует обязательства, взятые недавно Президентом Януковичем и лидерами оппозиции, продолжать воплощение в жизнь необходимых правовых актов в Верховной Раде, и ожидает быструю реализацию этих обещаний до саммита в Вильнюсе".

Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором должно быть подписано Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, запланирован на 28-29 ноября.

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Госзембанк готов выдать первые кредиты аграриям

Государственный земельный банк (Госзембанк) рассматривает заявки на выдачу кредитов на пополнение оборотных средств от 3 аграрных предприятий на сумму около 2 млн грн и срок до 3 лет каждый, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, заявки подали представители малого и среднего бизнеса из Черниговской, Житомирской и Черкасской областей, специализирующиеся на растениеводстве и животноводстве. Потенциальные заемщики работают на рынке более 5 лет.

«Сейчас сотрудники банка изучают документацию кандидатов, согласовывают детали договоров. Двое из заемщиков планируют направить ресурсы на закупку удобрений, один - на приобретение молодняка», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Светланы Скосырской. Также, по ее словам, в банк обратился еще один потенциальный заемщик, недавно созданное предприятие в Киевской области, которое планирует организовать сбыт продукции фермерских хозяйств в городах и намерено закупить специально оборудованный транспорт для дальнейшей организации точек продаж молока и молочных продуктов.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября глава Минагропрода Николай Присяжнюк заявил, что Госзембанк может начать работу через 2-3 недели.

По словам главы правления Госзембанка Светланы Скосырской, государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление банка в октябре текущего года, и банк планирует начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых с осени текущего года, а в дальнейшем – снизить ставку.

Справка УНИАН. Кабмин своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.