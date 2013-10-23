Онищенко сняли с поста главы Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства, сообщила пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова.

Исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметила она. Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срочного годичного договора, заключенного с ним, когда ему исполнилось 60 лет, сообщает РИА Новости.

"Ровно год назад при заключении этого контракта премьер Медведев предложил Геннадию Онищенко по истечении этого договора перейти на работу в Аппарат правительства на должность помощника премьер-министра", - пояснила Тимакова. "Соответствующее распоряжении об освобождении Онищенко от должности главы Роспотребнадзора и назначение его помощником председателя правительства также подписано Медведевым", - добавила она. Тимакова уточнила, что Анна Попова назначена исполняющей обязанности главы Роспотребнадзора.

"Окончательное решение по кандидатуре руководителя этого ведомства будет принято позже", - подчеркнула пресс-секретарь. Вице-премьер Ольга Голодец во вторник заявила, что Онищенко уходит с должности главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий, а новым руководителем ведомства будет назначена Попова. После этого Тимакова сообщила, что распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора не было и решение, останется ли Онищенко на своем посту, - в компетенции премьер-министра.