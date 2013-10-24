Евродепутаты поддержали создание прокуратуры ЕС

Депутаты Европарламента поддержали инициативу создания Европейского офиса общественного прокурора - новой структуры по борьбе с хищениями и нецелевым расходованием средств из бюджета ЕС.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в принятой 23 октября резолюции высшего законодательного органа ЕС. Документ посвящен пятилетнему плану действий по борьбе с организованной преступностью.

"Нам необходимо эффективнее координировать действия национальных прокурорских служб", - заявила на пресс- конференции один из авторов проекта еврокомиссар по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг. По ее словам, в состав европейской прокуратуры должен войти прокурор и четыре заместителя, которые будут работать в главном офисе, предположительно в Брюсселе. Работу на местах будут выполнять так называемые "прокуроры- делегаты", которые будут назначаться из числа сотрудников национальной прокуратуры. Слушание дел будет осуществляться в национальных судах.

Таким образом, в Евросоюзе появится специальный чиновник, лично отвечающий за расследование каждого факта злоупотреблений деньгами сообщества.

Кроме того, парламентарии высказались за то, чтобы люди, связанные в прошлом с оргпреступностью или уличенные в отмывании денег и коррупции, впредь не допускались к гостендерам в ЕС и не могли занимать государственные должности. В Европарламенте также предложили финансировать социальные программы из изъятых авуаров преступников.

Согласно данным Европола, на территории ЕС действует порядка 3,6 тыс международных организованных преступных группировок.