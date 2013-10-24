Евродепутаты поддержали создание прокуратуры ЕС

09:42, 24 октября 2013
Разное
0

Депутаты Европарламента поддержали инициативу создания Европейского офиса общественного прокурора - новой структуры по борьбе с хищениями и нецелевым расходованием средств из бюджета ЕС.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в принятой 23 октября резолюции высшего законодательного органа ЕС. Документ посвящен пятилетнему плану действий по борьбе с организованной преступностью.

"Нам необходимо эффективнее координировать действия национальных прокурорских служб", - заявила на пресс- конференции один из авторов проекта еврокомиссар по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг. По ее словам, в состав европейской прокуратуры должен войти прокурор и четыре заместителя, которые будут работать в главном офисе, предположительно в Брюсселе. Работу на местах будут выполнять так называемые "прокуроры- делегаты", которые будут назначаться из числа сотрудников национальной прокуратуры. Слушание дел будет осуществляться в национальных судах.

Таким образом, в Евросоюзе появится специальный чиновник, лично отвечающий за расследование каждого факта злоупотреблений деньгами сообщества.

Кроме того, парламентарии высказались за то, чтобы люди, связанные в прошлом с оргпреступностью или уличенные в отмывании денег и коррупции, впредь не допускались к гостендерам в ЕС и не могли занимать государственные должности. В Европарламенте также предложили финансировать социальные программы из изъятых авуаров преступников.

Согласно данным Европола, на территории ЕС действует порядка 3,6 тыс международных организованных преступных группировок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter