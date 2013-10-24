Янукович сегодня в Минске встретится с Путиным

Президент Украины Виктор Янукович 24 октября в Минске встретится с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоится после заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое пройдет во Дворце Независимости в столице Беларуси.

Между тем, как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, в качестве основного вопроса на заседании Высшего Евразийского экономического совета будут обсуждаться развитие интеграции и ход работы над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы, касающиеся модельного закона «О конкуренции», порядка перемещения наркотических средств и психотропных веществ в Таможенном союзе, исполнения бюджета Евразийской экономической комиссии и ряд других тем.

Также Янукович в Минске примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 25 октября.

Повестка дня саммита включает 14 пунктов, которые охватывают различные сферы деятельности от гуманитарного сотрудничества до взаимодействия по вопросам безопасности и экономических отношений.

Планируется утвердить программы о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и противодействии наркомании на 2014-2018 годы.