Власти Украины готовы сделать Крым курортным центром мира

Власти Украины готовы вкладывать деньги и искать инвесторов для развития инфраструктуры уникального по природным свойствам крымского региона, чтобы вывести его на уровень известных курортных центров мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал на Международном Черноморском экономическом форуме в Ливадии.

«Нам надо еще очень много сделать, чтобы Крым стал реальным курортным центром, какие мы сейчас можем видеть в Болгарии, на Кипре, Турции и в других известных курортах», - сказал глава украинского правительства.

В частности, отметил Азаров, нужно развивать дороги, транспортный потенциал полуострова, заняться очисткой Черного моря от сточных вод.

«Мы видим Крым как территории, где бы могли отдыхать и оздоравливаться люди... Я — патриот Крыма. Я 40 лет отдыхаю в Крыму», - заявил премьер Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с председателем Совета министров АРК Анатолием Могилевым подчеркнул необходимость активизации привлечения инвестиций в Автономную Республику Крым.