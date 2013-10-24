Лидеры ЕС обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства"

Брюссель. В Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, в ходе которого лидеры стран Европейского Союза обсудят, среди прочих тем, ход подготовки к саммиту "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, Литва как председательствующая в ЕС должна докладывать о подготовке к Вильнюсскому саммиту утром 25 октября. Завтрашнее заседание начнется в 11-м часу по Киеву.

Накануне в Страсбурге Европейский парламент предоставил мандат Еврокомиссии на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной и создании зоны свободной торговли при условии выполнения Киевом всех необходимых требований.

Среди других тем двухдневной встречи - завершение создания единого цифрового рынка в ЕС. "Дискуссия внесет значительный вклад в рост и создание новых рабочих мест в наших странах и будет важной для Европы, чтобы она снова стала глобальным лидером в этих (цифровых - УНИАН) секторах", - заявил накануне президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.

Лидеры стран Евросоюза также сосредоточатся на бюджете ЕС и будущем еврозоны и путях выхода из экономического кризиса.

Кроме того, лидеры 28-ти стран-членов ЕС обсудят нелегальную миграцию в ЕС в свете недавних трагических событий в Средиземноморье, связанных с волной неконтролируемой миграции из стран Северной Африки в Европу.