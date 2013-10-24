Азаров назвал очевидной экономическую выгоду для Украины от подписания соглашения с ЕС

Ливадия (Крым). Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал очевидной экономическую выгоду для Украины от заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил на четвертом Международном Черноморском экономическом форуме в Ялте в четверг.

При этом он подчеркнул, что Украине исключительно важно как заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и создание всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, так и сотрудничество с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

"Для Украины режим свободной торговли с ЕС и зоной Таможенного союза или СНГ исключительно важен. Для стран Таможенного союза наш товарооборот составляет более 40%, для стран ЕС – порядка 30%, то есть в совокупности - это львиная доля нашего товарооборота", - сказал Азаров.

Он напомнил, что после подписания Соглашения об ассоциации и создании ЗСТ Евросоюз практически снимает ввозные пошлины по почти 97% товарных позиций. Вместе с тем, Украина сохраняет определенный уровень защиты, который будет действовать в течение пятилетнего переходного периода, постепенно снижая пошлины в среднем на 2,5%. "При всех плюсах и минусах нашего соглашения с Европейским Союзом для Украины экономические выгоды в перспективе очевидны", - сказал он.

Вместе с тем, Азаров отметил, что партнеры Украины по СНГ и Таможенному союзу в связи с готовящимся подписанием соглашения об ассоциации с ЕС опасаются, что в результате открытия украинских границ, через них пойдет поток европейских товаров на незащищенный рынок Таможенного союза.

"У нас со странами Таможенного союза действует также договор о зоне свободной торговли, и с 2015 года мы практически перейдем на режим без изъятий и ограничений. Более того, мы получим возможность, в соответствии с договором о зоне свободной торговли, иметь доступ к трубопроводной, газотранспортной и нефтепроводной системе. Это чрезвычайно важное условие, которое позволит нам, наконец-то, получать газ из средней Азии и другие энергоносители, используя трубопроводную систему стран Таможенного союза", - сказал премьер.

Также он назвал ряд других преимуществ сотрудничества Украины с ТС и СНГ, в частности, кодификацию товаров на транспортные монополии.

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