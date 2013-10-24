Президент Литвы отмечает, что Украина "должна быть в Европе"

Брюссель. Президент Литвы, в настоящее время председательствующей в Евросоюзе, Даля Грибаускайте отмечает, что Украина "должна быть в Европе".

Об этом она сказала в интервью УНИАН в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Говоря о процессе расширения ЕС, литовский лидер провела параллели между ее страной, которая присоединилась к ЕС в 2004 году, и Украиной, которая хочет подписать Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.

"Я думаю, что, как в свое время в случае с Литвой, Украина географически находится в Европе. И она должна быть в Европе и политически", - подчеркнула Грибаускайте.

"И мы - Европейский Союз - как открытая семья, как европейская семья, ожидаем всех остальных, кто относится к Европе. Мы ожидаем их в нашей семье", - сказала Президент Литвы, добавив, что "Украина, вне сомнения, и исторически, и культурно является европейской страной".

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Как сообщал УНИАН, Литва, как председательствующая в ЕС, должна докладывать о подготовке к Вильнюсскому саммиту на заседании Европейского совета на высшем уровне 25 октября. Это заседание начнется в 11 часов по Киеву.

Накануне в Страсбурге Европейский парламент предоставил мандат Еврокомиссии на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной и создании зоны свободной торговли при условии выполнения Киевом всех необходимых требований.