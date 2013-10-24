Анонс на 25 октября

* Состоится презентация аналитико-информационной книги "Оценка и прогнозы трансформации ЕС: стратегические приоритеты для Центрально-Восточной Европы и Украины". Организатор - Центр европейских и трансатлантических студий. Приглашены представители посольств государств-участников Вышеградской Четверки, стран Центрально-Восточной Европы, Представительства ЕС в Украине, представительств международных и европейских организаций, представители украинских правительственных структур, украинских общественных и аналитических организаций.

* Состоится заседание круглого стола "Перспективы развития законодательства об электронной коммерции", во время которого состоится обсуждение законопроекта "Об электронной коммерции". Участники: народные депутаты - авторы законопроекта, представители органов исполнительной власти Украины, эксперты, представители бизнеса, профильных отраслевых ассоциаций и общественных организаций.

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