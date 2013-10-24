Янукович принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске
19:58, 24 октября 2013Разное
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Минск. Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в столице Беларуси Минске.
Кроме Президента Украины, в заседании Высшего Евразийского экономического совета принимаю участие Президенты РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Армении Серж Саргсян, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизстана Алмазбек Атамбаев.
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