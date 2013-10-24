Янукович принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске

Минск. Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в столице Беларуси Минске. Кроме Президента Украины, в заседании Высшего Евразийского экономического совета принимаю участие Президенты РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Армении Серж Саргсян, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизстана Алмазбек Атамбаев. Читайте также: Янукович сегодня в Минске встретится с Путиным

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