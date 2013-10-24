ТОП-10 (24 октября)

Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию Миндоходов

Кабмин выделил 2 млрд грн дотаций на зарплаты бюджетникам

В Украине могут разрешить выращивание ГМО-культур

Долги за тепло и воду будут погашать векселями

Рада упростила процедуру регистрации бизнеса

МВФ ждет выводов своей миссии в Украине о возможности дальнейших кредитов

Верховная Рада приняла закон о либерализации рынка электроэнергии

В России ученые обнаружили новую болезнь кур

Азаров назвал очевидной экономическую выгоду для Украины от подписания соглашения с ЕС

Глава Европарламента: давление России на другие страны неприемлемо

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Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию Миндоходов

Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

«По результатам анализа ожиданий налогоплательщиков, а также с учетом международного опыта планируется внедрить ряд наиболее востребованных услуг и сервисов, в первую очередь электронных», - сообщили в пресс-службе Миндоходов. Речь идет о возможности предварительного заполнения деклараций (e-Filing), использования услуг «кабинета налогоплательщика» (e-Taxpayers Files), внедрение налоговых платежей через интернет (e-Payments) с использованием в том числе мобильных устройств.

Уже работающие сервисные центры будут переориентированы на предоставление всего комплекса административных услуг по налоговым и таможенным вопросам. Внимание будет также уделено развитию пунктов пропуска, обеспечению их современными техническими средствами таможенного контроля - GPS-замками, мобильными устройствами и сканерами, электронными весами и системами видеонаблюдения и считывания номеров.

Как отмечается, министерство и далее будет уделять внимание усовершенствованию системы электронного декларирования товаров за счет уменьшения количества документов в бумажном виде и процедуры приема электронной таможенной декларации с автоматическим присвоением регистрационного номера. Будут отработаны механизмы принятия автоматического решения (без участия инспектора таможни) о выпуске товаров и таможенного оформления товаров по предварительной декларации – без доставки грузов на таможню.

Кроме того, с целью противодействия уклонению от уплаты налогов, Миндоходов и далее будет внедрять концепцию электронного аудита и использования риск-ориентированного подхода к контрольно-проверочной работе по трансфертному ценообразованию.

«Стратегия предусматривает усовершенствование существующих методов предупреждения и борьбы с налоговыми преступлениями и нецелевым использованием бюджетных средств. Для этого будут и далее развиваться аналитические сервисы, разработаны современные и динамичные ІТ-решения. Важное место займет система противодействия коррупции внутри Министерства», - подчеркнули в Миндоходов.

Комментируя необходимость принятия стратегии, министр Александр Клименко подчеркнул, что она будет представлена всему коллективу министерства, чтобы каждый работник Министерства в регионе четко понимал свои задачи и персональную ответственность за достижение результатов. «Мы понимаем, что результат работы всего министерства зависит от качества реализации инициатив на местах. Поэтому четко определили стратегические направления работы и зоны ответственности каждого подразделения и каждого сотрудника», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как сообщил УНИАН, стратегия развития Министерства доходов и сборов Украины разрабатывалась совместно с консультантами аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и получила одобрение Всемирной таможенной организации (WCO).

Министерство доходов и сборов Украины было создано Указом Президента Украины в декабре 2012 года путем объединения Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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Кабмин выделил 2 млрд грн дотаций на зарплаты бюджетникам

Кабинет министров Украины выделил 2,06 млрд грн в качестве дотаций государственного бюджета, направляемых для выравнивания финансовой обеспеченности местных бюджетов, а именно: для выплаты текущей заработной платы и погашения зарплатных долгов работникам бюджетных учреждений. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №798, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как отмечается, средства выделены путем перераспределения бюджетных ассигнований. В частности, на заявленные 2,06 млрд грн уменьшено финансирование программы обслуживания и погашения обязательств, привлеченных под государственные гарантии.

Выделенные средства должны быть перечислены местным администрациям, которые, в свою очередь, должны в недельный срок распределить выделенные дотации и не допустить роста задолженности по заработной плате.

Средства, согласно распоряжению, распределены следующим образом: наибольший объем выделен Донецкой области (187, 6 млн грн), Днепропетровской области (172,8 млн грн), Львовской области (113,6 млн грн), Тернопольской области (107,7 млн грн), Киеву (104 млн грн), Одесской области (101,1 млн грн). Наименьший объем ассигнований выделен Севастополю – 14,2 млн грн, Волынской области (5,3 млн грн).

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.

По данным Госстата, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составлял 982,9 млн грн. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 461,8 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 229,1 млн грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,2 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (154,9 млн грн) и Киевской (151,5 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой области – 59 тыс. грн. При этом министр соцполитики Наталья Королевская сообщала, что за сентябрь задолженность по зарплате уменьшилась на 53,3 млн грн. По ее словам, с марта долги по зарплатам сократились на 172,8 млн грн.

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В Украине могут разрешить выращивание ГМО-культур

Министерство аграрной политики и продовольствия инициировало внесение изменений в законодательство, которые позволят начать выращивать в Украине ГМО-культуры.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сказал газете "КоммерсантЪ- Украина".

"Мы инициировали вопрос частичного разрешения выращивания технических культур - сои из ГМО-семян, как это происходит в России и странах ЕС", - сказал он. При этом министр не исключил, что вслед за соей может быть разрешено выращивание в Украине кукурузы из ГМО-семян.

Участники зернового рынка считают, что данный вопрос назрел уже давно. "Сегодня треть кукурузы и 70% соевых бобов в Украине производятся из ГМО-семян", - заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски в ходе IV Украинского зернового конгресса. С его оценками соглашается президент Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои Виктор Тимченко: "Несмотря на действие закона о биобезопасности, который фактически запрещает использование ГМО-продукции в Украине, в стране уже давно выращиваются ГМО-культуры. ГМО-семена завозятся контрабандой, поскольку нет надлежащего контроля".

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко отмечает, что ГМО-семена позволяют не только добиться более высокой урожайности сельхозкультур - их можно высаживать в неблагоприятных природно-климатических зонах. По оценкам директора Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины Ярослава Блюма, использование ГМО-семян при выращивании, например, кукурузы дает возможность повысить ее урожайность на 3-15%, одновременно снизив затраты на средства защиты растений и в итоге увеличив прибыльность бизнеса. "Если бы украинские производители использовали в своей деятельности ГМО-технологии хотя бы на 50%, их ежегодная прибыль в целом по Украине выросла бы на $140-315 млн, а при 100-процентном использовании - на $500 млн", - отметил он. "Выращивание ГМО-культур - это шанс для Украины. Без ГМО-продукции население мира обречено на вымирание. К 2050 году ожидается рост населения с нынешних 7 млрд до 9 млрд человек, и прокормить всех без ГМО-продукции не удастся", - считает Клименко.

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Долги за тепло и воду будут погашать векселями

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в ст.22 Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2013 год” относительно реструктуризации фактической бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что можно погашать векселями задолженность, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, в разнице по тарифам на тепловую энергию, услугам по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая образовалась в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по центральному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При этом народный депутат Украины Виктор Пинзеник («УДАР») внес предложение о выплате зарплаты казначейскими векселями работникам Администрации Президента и народным депутатам Украины, но это предложение не поддержали. За него проголосовали только 109 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Рада упростила процедуру регистрации бизнеса

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины и упростила процедуру регистрации бизнеса, одновременно сделав бесплатным доступ к информации государственных реестров о субъектах хозяйствования. За законопроект №2054а во втором чтении и в целом проголосовали 239 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, разработанный в Кабинете министров и зарегистрированный в парламенте в мае текущего года, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание, что ко второму чтению в законопроект были предложены 153 поправки, и накануне голосования все спорные моменты в законопроекте были согласованы.

В числе нововведений, оговоренных принятым законом, значатся следующие: информация об открытии или закрытии банковских счетов плательщиками налогов должна поступать в органы Министерства доходов и сборов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было ранее. Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов хозяйствования. Причем данные о постановке на учет или снятии с учета должны также быть обнародованы на сайте Миндоходов не позднее следующего дня с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

Принятый закон также отменяет необходимость получения свидетельств плательщика НДС, единого налога - вся необходимая информация будет вноситься в реестры и базы данных Министерства доходов и сборов. Документ также упрощает процедуру регистрации нерезидента - плательщика налогов, но предусматривает право контролирующих органов на проведение внеплановой проверки предприятия – постоянного представительства нерезидента в случае его закрытия и прекращения деятельности в Украине.

Закон обязывает субъектов предпринимательства, ведущих свою деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения, в частности 1 и 2 групп, переходить на общую систему налогообложения в случае, если они нарушили правила ведения бизнеса, предусмотренные для своих категорий налогоплательщиков-упрощенцев. Если же правила были нарушены, и при этом субъект предпринимательства накопил налоговый долг, его лицензия плательщика единого налога аннулируется.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» относительно упрощения регистрации лиц как налогоплательщиков.

Законом предусмотрена возможность подачи заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость и/или избрании упрощенной системы налогообложения государственному регистратору как приложения к регистрационной карточке, которая подается для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Согласно закону, в органы государственной налоговой службы одновременно со сведениями регистрационной карточки на проведение государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя передается электронная копия заявления об избрании упрощенной системы налогообложения и/или заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость, изготовленная путем сканирования, если такие заявления прилагаются к регистрационной карточке.

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МВФ ждет выводов своей миссии в Украине о возможности дальнейших кредитов

Международный валютный фонд как ключевой кредитор Украины ожидает выводов миссии Фонда, работающей сейчас в нашей стране, для принятия дальнейших решений относительно возобновления программы финансирования нашей страны в объеме порядка 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил заместитель главы департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Сейчас миссия работает в Киеве. По итогам работы будет отдельное заявление. Идет дискуссия по Статье 4 (относительно возобновления финансирования – УНИАН). Это позволит активизировать переговоры по Украине», - сказал Мюррей.

При этом он напомнил, что с апреля с Украиной ведутся преимущественно технические переговоры. «С апреля ведутся технические дискуссии, но каких-то глубоких дискуссий по программе всеобъемлющего сотрудничества с фондом на уровне властей Украины не было», - отметил Мюррей.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину 17 октября, как и планировалось ранее. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

Условия возобновления кредитования высказывались представителями МВФ не единожды и на сегодняшний день остаются прежними: Украине необходимо сокращать фискальный дефицит и дефицит счета текущих операций, реформировать банковский сектор – в части гибкости валютного курса, и энергетический сектор - в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня. Кроме того, необходимо создавать условия для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Верховная Рада приняла закон о либерализации рынка электроэнергии

Верховная Рада приняла Закон «Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

За данный законопроект проголосовали 305 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

«В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года», - заявил с трибуны парламента представлявший законопроект народный депутат от Партии Регионов Георгий Груба.

Справка УНИАН. В конце ноября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

На этапе рассмотрения данный закон имел неоднозначную оценку со стороны участников рынка. В частности, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявляла, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.

В то же время заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех выступил в поддержку данного законопроекта, отметив, что он позволяет внедрить европейские правила игры для участников рынка электроэнергии Украины.

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В России ученые обнаружили новую болезнь кур

Исследователи сибирского отделения Российской Академии Наук нашли ранее неизвестную болезнь домашней птицы и дали ей рабочее название «бактериальный эндокардит кур», сообщает ИноТВ со ссылкой на World Poultry.

Ученым удалось распознать геном болезнетворной бактерии, которая вызывает это заболевание, они воссоздали ее в лаборатории и начали изучать.

Эта болезнь поражает сердце, а также легкие и кости, пишет голландское издание. Ученые считают, что возбудитель болезни циркулирует по кровеносным сосудам и поэтому поражает различные органы. Исследователи получили предварительные данные, что заболевание может передаваться по наследству и таким образом вызвать массовый падеж кур.

За последние два года ущерб от распространения этой инфекции среди домашней птицы в России составил 2 миллиарда рублей (около 62 млн долл.).

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Азаров назвал очевидной экономическую выгоду для Украины от подписания соглашения с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал очевидной экономическую выгоду для Украины от заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил на четвертом Международном Черноморском экономическом форуме в Ялте в четверг.

При этом он подчеркнул, что Украине исключительно важно как заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и создание всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, так и сотрудничество с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

"Для Украины режим свободной торговли с ЕС и зоной Таможенного союза или СНГ исключительно важен. Для стран Таможенного союза наш товарооборот составляет более 40%, для стран ЕС – порядка 30%, то есть в совокупности - это львиная доля нашего товарооборота", - сказал Азаров.

Он напомнил, что после подписания Соглашения об ассоциации и создании ЗСТ Евросоюз практически снимает ввозные пошлины по почти 97% товарных позиций. Вместе с тем, Украина сохраняет определенный уровень защиты, который будет действовать в течение пятилетнего переходного периода, постепенно снижая пошлины в среднем на 2,5%. "При всех плюсах и минусах нашего соглашения с Европейским Союзом для Украины экономические выгоды в перспективе очевидны", - сказал он.

Вместе с тем, Азаров отметил, что партнеры Украины по СНГ и Таможенному союзу в связи с готовящимся подписанием соглашения об ассоциации с ЕС опасаются, что в результате открытия украинских границ, через них пойдет поток европейских товаров на незащищенный рынок Таможенного союза.

"У нас со странами Таможенного союза действует также договор о зоне свободной торговли, и с 2015 года мы практически перейдем на режим без изъятий и ограничений. Более того, мы получим возможность, в соответствии с договором о зоне свободной торговли, иметь доступ к трубопроводной, газотранспортной и нефтепроводной системе. Это чрезвычайно важное условие, которое позволит нам, наконец-то, получать газ из средней Азии и другие энергоносители, используя трубопроводную систему стран Таможенного союза", - сказал премьер.

Также он назвал ряд других преимуществ сотрудничества Украины с ТС и СНГ, в частности, кодификацию товаров на транспортные монополии.

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Глава Европарламента: давление России на другие страны неприемлемо

Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил о "неприемлемости" экономического давления России на восточных соседей ЕС, а также на члена Евросоюза Литву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шульц сказал, выступая перед лидерами 28 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

"Теперь Россия оказывает мощное экономическое давление не только на наших восточных соседей, но также и на Литву, которая председательствует в ЕС. Это неприемлемо!", - отметил Шульц

"Все страны имеют суверенное право самим решать, с кем они хотят заключать торговые соглашения и к каким экономическим блокам хотят принадлежать. Здесь не вопрос выбора между Россией и ЕС", - сказал президент Европарламента в речи на саммите ЕС. "Мы хотим хороших отношений с Россией, которые основывались бы на доверии и уважении к общим ценностям и правилам".

Он выразил убеждение, что более «тесные экономические и политические связи с ЕС будут способствовать улучшению отношений наших восточных партнеров с Россией. Это в интересах всех нас».

"Вильнюсский саммит должен быть саммитом, который достигнет результатов. Европейский парламент надеется, что все необходимые условия будут выполнены, и мы сможем подписать Соглашение об ассоциации с Украиной... Украина еще должна полностью выполнить все критерии в плане избирательной и судебной реформы", - сказал Шульц.

Он добавил, что наблюдательная миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского "тяжело работает" над поиском решения проблемы, которая остается, - "дела Тимошенко". "Я благодарю и Совет ЕС, и Еврокомиссию за поддержку работы этой миссии", - добавил президент Европарламента в своем выступлении.

Шульц поблагодарил миссию Кокса-Квасневского, которая совершила 23 поездки в Украину на протяжении 16 месяцев, за "улучшение условий заключения госпожи Тимошенко"

Как сообщал УНИАН, ранее Россия запретила ввоз на свою территорию украинских кондитерских изделий фирмы "Рошен", ограничила ввоз некоторых товаров из Беларуси, а также литовского сыра и молочной продукции.

УНИАН