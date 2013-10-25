Президент и правительство требуют усилить защиту прав потребителей - глава Госпотребинспекции

Впервые в истории Украины Глава государства и руководитель правительства прямо заявляют о важности проблематики защиты прав потребителей.

Об этом на встрече с представителями Днепропетровской облгосадминистрации сообщил председатель Госпотребинспекции Украины Сергей Орехов.

"Чтобы оперативно решать возникающие спорные вопросы в этой сфере, нужны согласованные действия всех ветвей власти. Именно такое взаимодействие четко прописано в Указе Президента Украины № 307/2013 "О мерах по обеспечению осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории" .

Для воплощения стратегии усиления защиты прав потребителей в регионе, на встрече был подписан Mеморандум о сотрудничестве и обсуждены вопросы состояния потребительского рынка Днепропетровской области, качество обслуживания населения, проблемы, которые возникают при контроле за выполнением антитабачного законодательства и т.п. Ранее подобные меморандумы были подписаны с Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Житомирской областями.

Орехов подчеркнул, что главной задачей его ведомства является обеспечение потребителю выбора между «лучшим и самым лучшим» предложением безопасных товаров, работ и услуг. "Для этого мы должны наладить системную работу и взаимодействие власти, бизнеса и общественных организаций в поиске взвешенных и компромиссных решений", - заметил чиновник.

* 24-25 октября Глава Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов с рабочим визитом посетил г. Днепропетровск. Цель поездки - формирование на региональном уровне налаженного сотрудничества в системе власть-бизнес-потребитель.