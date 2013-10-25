Украина планирует провести Инновационный форум стран СНГ
Минск. Украина планирует провести Инновационный форум стран СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил на заседании Совета глав государств СНГ в Минске, рассказывая о планах председательствования Украины в Содружестве в 2014 году.
По его словам, также запланировано проведение Международной конференции предприятий малого и среднего бизнеса, заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, а также ряд других мероприятий.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович предлагает провести следующее заседание Совета глав государств СНГ в октябре 2014 года, приурочив его к празднованию 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.