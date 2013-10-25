Минск. Украина планирует провести Инновационный форум стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил на заседании Совета глав государств СНГ в Минске, рассказывая о планах председательствования Украины в Содружестве в 2014 году.

По его словам, также запланировано проведение Международной конференции предприятий малого и среднего бизнеса, заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, а также ряд других мероприятий.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович предлагает провести следующее заседание Совета глав государств СНГ в октябре 2014 года, приурочив его к празднованию 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.