Терминал «B» «Борисполя» начнет обслуживать чартерные рейсы

Терминал «В» Международного аэропорта «Борисполь», который сейчас обслуживает внутренние рейсы, с начала зимней навигации, с 27 октября, объединит обслуживание международных и внутренних рейсов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, чартерную программу из терминала «В» будут осуществлять авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и «Авиалинии Харькова».

«Перевод чартерных рейсов в терминал «В» является частью реализации общей стратегии аэропорта с дальнейшим использованием терминальных комплексов аэропорта. Терминал «В» будет ориентироваться на обслуживание чартерных программ авиаперевозчиков», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, терминал «D» вскоре также объединит обслуживание международных и внутренних рейсов, создав, таким образом, основу «хабовой модели» развития аэропорта.

В аэропорту считают, что это обеспечит комфорт для пассажиров и минимальное время на обслуживание рейсов для авиакомпаний.

«В то же время терминал «F» на некоторое время будет выведена из эксплуатации, что позволит минимизировать затраты аэропорта на содержание терминальных комплексов. В результате, аэропорт выйдет на более эффективное использование имеющейся инфраструктуры для обслуживания сезонного расписания полетов», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, руководство крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» приняло решение о преобразовании пассажирского терминала «F» в грузовой терминал. Грузовые перевозки через открытый в 2010 году пассажирский терминал «F» в аэропорту «Борисполь» могут начаться со следующего года.

Терминал «F» был открыт 21 сентября 2010 года, его пропускная способность составляет 900 пассажиров в час на вылет и 900 – на прилет.

Ранее планировалось, что терминал «F» будет использоваться для обслуживания лоукост-авиакомпаний, а «B» - для внутренних рейсов.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.