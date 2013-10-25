Комитет по парламентскому сотрудничеству Украина-ЕС соберется 13-15 ноября в Брюсселе

13-15 ноября в Брюсселе состоится 20-е юбилейное заседание Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Евросоюзом.

Соответствующей договоренности достигли во время телефонного разговора сопредседатель украинской части комитета Петр Порошенко и председатель европейской части комитета, депутат Европарламента Павел Коваль, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

В заседании будут принимать участие народные депутаты Украины – члены украинской части комитета во главе с сопредседателями делегации Порошенко и Сергеем Тигипко, депутаты Европарламента – члены европейской части комитета, представитель Украины при ЕС, а также представители исполнительных институтов Евросоюза.

Проект повестки дня заседания согласовывается сторонами, но уже известно, что главными темами для обсуждения станут перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, план первоочередных мер после саммита, вопросы визового диалога и перспективы введения безвизового режима между Украиной и ЕС, вопросы «Восточного партнерства» и его парламентского измерения - ПА ЕВРОНЕСТ, внутриполитического развития в Украине и ЕС, развития политического, экономического и секторного сотрудничества и др.

По результатам заседания будет принята декларация Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, которая будет направлена Совету по вопросам сотрудничества Украина-ЕС и саммиту «Восточного партнерства».