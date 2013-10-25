Анонс на 28 октября

* По случаю третьей годовщины деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины начнется двухдневная ежегодная международная научно-практическая конференция на тему: "Правовой статус Высшей квалификационной комиссии судей Украины: пути совершенствования квалификационных и дисциплинарных институтов в свете конституционной реформы". Мероприятие проходит при поддержке Проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма системы правосудия в Украине". Приглашены: Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, вице-президент Венецианской комиссии Анна Сухоцкая, советник Президента Украины Андрей Портнов, Председатель ВР Украины Владимир Рыбак, Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, Председателя КС Украины Вячеслав Овчаренко, министр юстиции Украины Елена Лукаш и другие. В работе конференции также примут участие представители Национальной школы судей Украины, неправительственных организаций, вузов и председатели апелляционных судов. Также будут участники из Азербайджана, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, Российской Федерации, США, Турции, Франции.

* Состоится видеомост Киев-Москва на тему: "Сможет ли Украина отказаться от российского газа?". Участники в Киеве: Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Юрий Романенко, политолог; Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Приглашен: Иван Плачков, экс-министр министерства энергетики Украины, глава наблюдательного совета «Киевэнерго». Участники в Москве: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности; Николай Иванов, заведующий сектором "Энергетические рынки" Энергетического департамента Института энергетики и финансов.

* В Институте мировой политики состоится медиа-клуб с участием правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерия Пятницкого. Журналисты смогут задать вопросы, касающиеся Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и его имплементации, а также узнать, что это Соглашение даст украинскому бизнесу и рядовому украинцу.

* Экономический совет общественных организаций и отраслевых ассоциаций бизнеса будет обсуждать перспективы и риски зоны свободной торговли с Европейским союзом. Участники: президент УСПП, ​​народный депутат Украины Анатолий Кинах, первый вице-президент, ген.директор Союза малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец, ген.директор Ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, президент Ассоциации «Мебельдеревпром» Сергей Сагаль, председатель Совета ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко и другие.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Европейский вектор развития украинского виноделия". Накануне подписания Украиной ассоциации с ЕС украинские виноделы обсудят положительные последствия и возможные потери отрасли после подписания Договора об ассоциации. Специалисты обнародуют свое видение развития рынка вина в Украине, поделятся успехами и достижениями полученными на международных конкурсах и выставках. Также будут предложены пути по гармонизации законодательства и восстановлению государственной поддержки отрасли. Какие законодательные инициативы необходимо поддержать ВРУ по для успешного развития украинского виноделия и возможности конкурирования на европейском рынке? Всегда ли цена указывает на качество вина? Что означает "вина контролируемые по происхождению"? Почему некоторые импортные вина на полках магазинов дешевле украинских? Как правильно выбрать качественное вино? Новые тренды, тенденции на рынке вина и перспективы для вин украинского производства. Участники: Иван Плачков, основатель ТМ "Колонист", председатель Украинского бюро винограда и вина; Анна Горкун, коммерческий директор Первого национального винодельческого холдинга; Игорь Николин, генеральный директор Украинского бюро винограда и вина; Алексей Дьяков, соучредитель ТМ "Вина князя Трубецкаго"; Владимир Масленков, исполнительный директор ОАО "Одессавинпром"; Анри Барнабо, советник Министра по вопросам аграрной политики и продовольствия (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-мероприятие по случаю запуска первого рейса авиакомпании «Визз Эйр Украина» в Дубаи из аэропорта Киев (Жуляны). Кроме руководства авиакомпании и аэропорта, провожать первых пассажиров нового рейса будет эксклюзивный гость из Дубая.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Состояние госзакупок в сфере здравоохранения". Во время пресс-конференции будут представлены результаты деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Минздрава. В результате анализа деятельности министерства были выявлены многочисленные факты госзакупок по необоснованно завышенным ценам. Участники: Анатолий Дырив, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Минздрава, народный депутат от фракции "Батькивщина"; народные депутаты - члены ВСК (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63