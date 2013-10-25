ТОП-10 (25 октября)

Украина и Евросоюз согласовали новый маршрут поставок газа

Украина практически согласовала словацкий маршрут реверса газа

Госдолг Украины вырос до 69 млрд долл.

Страны Таможенного союза приняли решение о присоединении Армении

Назарбаев и Путин поддержали передачу Украине председательства в СНГ в 2014 году

Прибыль «Укртранснафты» увеличилась в 2 раза

В Украине снизилась прибыль банков

Госказначейство улучшило показатели госбюджета

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины выросла до 34,2%

Роспотребнадзор покидает фабрики Roshen без результатов проверки

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Украина и Евросоюз согласовали новый маршрут поставок газа

Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили член Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после переговоров в Брюсселе.

«Украина и ЕС согласовали последние приготовления Меморандума о взаимопонимании... Хорватия, Венгрия и Украина развивают вместе с Еврокомиссией газовую инфраструктуру на высокотехнологичном уровне. Речь идет о ГТС и газовом интерконнекторе», - заявил Оттингер.

В свою очередь министр Ставицкий сообщил¸ что детали нового маршрута согласованы. «Мы согласовали все вопросы относительно нового маршрута. Я бы его назвал адриатическо-венгерским коридором по поставкам природного газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам», – сказал Ставицкий.

Он подчеркнул, что это очень сильный шаг не только в плане диверсификации маршрутов в Украину, но и укрепления энергобезопасности всей Европы. «Мы считаем, что сможем достичь серьезных результатов, и в конце концов решим вопрос об обеспечении диверсификационными маршрутами поставки природного газа в Украину», - сказал министр.

Он также сообщил, что в Украине есть возможность хранить в хранилищах до 50 млрд кубов газа. «Этот газ сможет быть использован как для экономики Украины, так и для экономики Европы», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос УНИАН.

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По словам Ставицкого, в следующем году Украина будет председательствовать в Европейском энергетическом сообществе. «Мы хотели бы использовать свое председательство для либерализации рынка газа в центральной и восточной Европе и построения центральноевропейского хаба на основе наших хранилищ, размещенных на Западной Украине», - сказал Ставицкий.

Как ожидалось, в ходе встречи министр Ставицкий и еврокомиссар Оттингер должны были подписать меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, однако подписание документа по согласованию было отложено - до приезда еврокомиссара Оттингера в Киев, как ожидается – 5-6 ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

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Украина практически согласовала словацкий маршрут реверса газа

Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

«Мы отработали вопрос относительно реверса через территорию Словакии. Там остался один технический вопрос, который мы решим на протяжении ноября, и у нас откроется еще один маршрут», - сказал Ставицкий.

При этом он добавил, что в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы голубого топлива - не менее 10 млрд куб. м.

«Наши возможности в год – от 6-7 млрд газа по маршрутам Венгрия – Украина и Польша –Украина", - уточнил министр.

По его словам, Украина продолжает идти путем либерализации газового рынка, собираясь таким образом решить проблему диверсификации поставок энергоносителей в страну.

"Мы собираемся осуществлять закупки газа наперед - к примеру летом, когда газ на рынках Европы дешевле", - сказал Ставицкий, добавив, что в планах правительства даже открытие спотового рынка на базе наших хранилищ, что в свою очередь даст возможность отечественным предприятиям осуществлять закупки газа по низкой цене.

Кроме того, по его словам, на переговорах с еврокомиссаром обсуждался вопрос предоставления услуг по хранению газа европейских компаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

В начале недели, 22 октября, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива, а кроме того, отмечает сложности с открытием поставок газа по реверсной схеме из Румынии.

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По данным польской газотранспортной компании Gaz System, c начала октября немецкий газовый трейдер RWE поставлял в Украину газ только 5-6 октября по около 0,2 млн кубометров в сутки. Это в 10 раз меньше, чем минимальные поставки газа месяцем ранее, когда компания через польскую газотранспортную систему прокачивала в Украину ежесуточно от 2 до почти 4 млн кубометров газа.

В Gaz System отметили, что, согласно действующим в Польше правилам, RWE не обязан информировать компанию о том, на какой срок он решил прекратить поставки газа, и может возобновить их в любой момент.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Поставки газа из Словакии должны были начаться еще в мае 2013 г., однако этого не произошло из-за противодействия российского "Газпрома", который пообещал этой стране сделать скидку на газ.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".

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Госдолг Украины вырос до 69 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в гривневом эквиваленте в сентябре общая сумма госдолга выросла на 5,665 млрд грн - до 225,001 млрд грн. За январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 1,04%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в сентябре текущего года вырос на 279 млн долл., или на 0,77%, - до 36,341 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - на 431 млн долл., или на 1,33%, - до 32,720 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в сентябре вырос на 738 млн долл., или на 1,33%, - до 56,680 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 281 млн долл., или на 1,08%, - до 26,286 млрд долл., внутренний - на 457 млн долл., или на 1,54%, - до 30,132 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в сентябре сократилась на 30 млн долл., или на 0,24%, - до 12,642 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,054 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,588 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл., за январь-август т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,857 млрд долл., или на 5,98%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

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Страны Таможенного союза приняли решение о присоединении Армении

Лидеры России, Беларуси и Казахстана по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

В этой связи президенты трех стран также приняли специальное заявление, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы поддержали намерение Армении и Киргизии присоединиться к нашему интеграционному проекту, - сказал он. - Договорились о создании рабочей группы, которой поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить соответствующую "дорожную карту".

Договор о Евразийском экономическом союзе входит в финальную стадию, сообщил Владимир Путин.

Лидеры также подписали Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров веществ по таможенной территории Таможенного союза.

Кроме того, на заседании Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев утвердили еще семь документов.

Напомним, 3 сентября в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян подтвердил намерение Армении вступить в Таможенный союз с дальнейшей интеграцией в Евразийское пространство, после чего лидеры двух стран подписали совместные заявления.

До этого, с 2010 года, Ереван активно вел переговоры с ЕС об Ассоциативном соглашении и переговоры по заключению соглашения по созданию Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые предполагалось завершить в 2013 году на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

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Назарбаев и Путин поддержали передачу Украине председательства в СНГ в 2014 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин поддержали передачу Украине председательства в СНГ в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на наседании глав СНГ.

«Мы поддерживаем предложение о председательствовании Украины в органах СНГ в 2014 году и не сомневаюсь, что украинский коллега приложит все усилия для того, что бы наша организация дальше укреплялась», - сказал Назарбаев.

Путин подчеркнул, что Россия готова оказывать Украине всяческую поддержку, в частности в ее работе, как председательствующей страны, по реализации «Года Ветеранов в СНГ».

Поддержку высказали и другие президенты в своих выступлениях.

Президенты говорили и о необходимости усиления экономической составляющей сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать дополнительные механизмы по наращиванию экономического взаимодействия на пространстве СНГ. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

Путин высказал надежду на развитие взаимоотношений в рамках СНГ. Он подчеркнул необходимость развития интеграционных связей. «И в этой связи можно считать, что подписание в 2011 соглашения о ЗВТ СНГ, надеюсь, что она будет развиваться и окажет положительное влияние на торгово-экономические связи», - сказал президент России.

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Прибыль «Укртранснафты» увеличилась в 2 раза

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины компания «Укртранснафта» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 459,202 млн грн с 218,596 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции в 1,5 раза - до 2,475 млрд грн с 1,57 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза - до 475,39 млн грн с 314,757 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртранснафта» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.

По данным Минэнергоугля, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-мае 2013 года составил 6,208 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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В Украине снизилась прибыль банков

Прибыль банков Украины в январе-сентябре 2013 года составила 1,732 млрд грн, что в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 2,775 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 9,11% – до 120,920 млрд грн, расходы – на 10,31%, до 119,188 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-августа 2013 года составила 2,5 млрд грн, что на 13,8% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,9 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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Госказначейство улучшило показатели госбюджета

Государственная казначейская служба Украины улучшила показатели поступления доходов в государственный бюджет за январь-сентябрь 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, выросли на 4,422 млрд грн, или на 1,8%, - до 250,743 млрд грн.

Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета за январь-сентябрб 2013 года составил 250,6 млрд грн, что на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,722 млрд грн (по оперативным данным - 216,7 млрд грн), что на 8,172 млн грн, или на 3,92%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 34,021 млрд грн (ранее - 33,9 млрд грн), что на 3,75 млрд грн, или на 9,9%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что, по уточненным данным, за январь-сентябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 7,666 млрд грн, или на 21,8%, по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 42,867 млрд грн (ранее показатель составлял 42,9 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины выросла до 34,2%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-сентября доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 октября текущего года составило 51 банк, количество банков со 100% иностранным капиталом также не изменилось и составляет 21, в то время как общее количество зарегистрированных банков выросло до 183.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков Украины в сентябре 2013 года вырос на 0,92%, или на 1,658 млрд грн, - до 180,968 млрд грн, при этом за январь-сентябрь по сравнению с началом года рост составил 3,29%, или 5,767 млрд грн. Регулятивный капитал банков в сентябре вырос на 2,01%, или на 3,741 млрд грн, – до 189,787 млрд грн, за январь-сентябрь рост составил 6,08%, или 10,878 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в августе текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 33,8%, по итогам января-августа по сравнению с началом года доля иностранного капитала снизилась на 5,7 п.п.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Роспотребнадзор покидает фабрики Roshen без результатов проверки

Рабочая группа Роспотребнадзора завершила проверку украинских фабрик корпорации Roshen, однако никаких выводов пока не предоставила, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«По той информации, которую я имею, они должны 25-го числа закончить проверки и подписать акт о результатах работы… Они итоги не подводят, совместный акт не рассматривают и собираются улетать», - сказал Бисюк.

По его словам, Минагропрод уже направил российскому ведомству письмо с просьбой предоставить результаты инспектирования фабрик.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 октября. А уже на следующий день глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.