Баланс недели: на Roshen приехали «шпионы», Азаров озадачил замов, Европа снова обещает Украине газ

На минувшей неделе делегация Роспотребнадзора, приступив к инспектированию украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, оказалась в центре скандала. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что в состав аудиторов входят представители российских кондитерских компаний. Министр не назвал предприятия, участвующие в проверке, но выразил недоумение самим фактом. «Это инспектирование или продовольственный шпионаж», - задался вопросом Присяжнюк. При этом ранее он сообщил, что инспекционная группа Роспотребнадзора уже проверила четыре завода корпорации Roshen, замечаний к производству продукции нет. Украинские эксперты, оценивая ситуацию, указывают на вероятность коррупции в Роспотребнадзоре, а также его соперничества с другими аналогичными российскими ведомствами, например, Россельхознадзором.

Между тем, настоящая детективная история развернулась вокруг главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Все началось 22 октября, когда вице-премьер российского правительства Ольга Голодец сообщила, что Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий. В тот же день пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заявила, что распоряжение об отставке Онищенко на данный момент не подписано, мол, окончательное решение еще не принято. Сам же Онищенко назвал человека, который объявил об его отставке, "странным персонажем". И только лишь по истечению суток точку в истории поставила Тимакова сообщив, что Онищенко все-таки уволен с должности главы Роспотребнадзора и назначен помощником председателя правительства России.

Новый пост Онищенко породил волну шуток среди российских интернет-пользователей - якобы теперь он будет следить за качеством всех продуктов питания, которые попадают на стол премьер-министра Дмитрия Медведева.

Пока не известно, кто займет вакантное место главного санитарного врача РФ, но по словам Онищенко, он оставил приемника.

По мнению украинских экспертов, уход Онищенко, инициатора ряда торговых запретов на поставку украинской продукции в Россию, вряд ли окажет существенное влияния на внешнеэкономическую политику РФ в отношении Украины. Как отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе саммита СНГ в Минске, такие вопросы контролируются высшим руководством России. По его словам, Россия и ее партнеры будут "предельно откровенно, но твердо" защищать свои рынки.

Падает все

Кабинет министров на минувшей неделе подвел итоги работы украинской экономики за 9 месяцев текущего года. Премьер-министр в ходе выступления на заседании правительства едва ли не впервые открыто признал общий упадок страны. Азаров высказывал крайнее недовольство, критиковал всех - от сельхозпроизводителей до банков, которые не только слабо кредитуют экономику, но и дорого. При этом он напомнил, что Президент Виктор Янукович потребовал от правительства задействовать все возможные механизмы не только для развития кредитования, но и для снижения ставок по кредитам.

«Никакой бизнес, кроме спекулятивного, не может нормально развиваться, когда финансовые ресурсы стоят более 20% в год. На этом особенно настаивает Президент Украины. Он поставил задачу задействовать все возможные механизмы для удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года хотя бы до 14% годовых», - подчеркнул Азаров.

По словам управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, инициатива снизить ставки по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнима.

«Предложение премьер-министра снизить до конца текущего года процентные ставки по кредитам до 14% (по всей видимости, речь идет о гривневых кредитах) выглядит даже не смешно, а печально, так как отражает непонимание модели финансового рынка Украины теми людьми, кто подсунул такую «бумажку-заявление» премьер-министру», - сказал Найман.

Заседание Кабмина закончилось следующим: вице-премьер-министр Юрий Бойко назначен ответственным за разработку «дорожных карт» для вывода ведущих предприятий из кризиса, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов - ответственным за подготовку еженедельных докладов по практическому запуску 3-5 проектов Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. А вице-премьер-министр Александр Вилкул стал ответственным за разработку механизмов введения моратория на повышение тарифов естественных монополий для отечественных производителей.

Дать газу

Украина, несмотря на противодействие российского «Газпрома», практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа. Но сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Об этом на минувшей неделе после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы отработали вопрос относительно реверса через территорию Словакии. Там остался один технический вопрос, который мы решим на протяжении ноября, и у нас откроется еще один маршрут», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы голубого топлива - не менее 10 млрд куб. м.

Кроме этого, на минувшей неделе стало известно, что Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки газа - из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

Между тем, остается до конца не ясным вопрос целесообразности поставок природного газа из ЕС. Так, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Украина приостановила поставки газа с территории Польши по контракту с немецким трейдером RWE из-за дороговизны топлива. Кроме того, он отметил сложность с открытием поставок по реверсной схеме из Румынии. Дело в том, что в отличие от «кабального» контракта с «Газпромом», по которому колебание цен на топливо минимальное, европейский газовый рынок играет по другим правилам. Европа чувствительна к сезонным изменениям цен на газ: 5 месяцев в году цена на 30-40 долларов ниже российской, но остальные 7 месяцев, когда наступает пик потребления, стоимость взвинчивается.

По данным польской газотранспортной компании Gaz System, c начала октября RWE поставляла в Украину газ (только 5-6 октября) по 0,2 млн кубометров в сутки. Это в 10 раз меньше, чем минимальные поставки газа месяцем ранее, когда компания через польскую газотранспортную систему прокачивала в Украину ежесуточно от 2 до почти 4 млн кубометров газа.

В Gaz System отметили, что, согласно действующим в Польше правилам, RWE не обязана информировать компанию о том, на какой срок она решила прекратить поставки газа, и может возобновить их в любой момент.

Госдолг растет, векселя печатают

Ключевым макропоказателем минувшей недели стал обнародованный Минфином уровень государственного долга, который в сентябре вырос на 1% и в общем составил немногим более 69 млрд долл., включая внешний долг в 36,3 млрд долл.

Незначительный, на первый взгляд, рост госдолга фактически нивелировал достижение августа, когда долговой объем как раз сократился – на 1,25%, что вызвало робкий оптимизм экспертов. Теперь же аналитики все увереннее в своих прогнозах, что по итогам года уровень госдолга превысит запланированный объем в 29% ВВП. И это, наверняка, бросится в глаза потенциальным инвесторам и покупателям украинских долговых бумаг, которые и без того вызывают все меньший интерес на рынке.

Не менее знаковым оказалось решение Кабмина о выпуске векселей для оформления бюджетной задолженности. Согласно правительственному постановлению, объем бюджетной задолженности, которую можно погасить векселями, составляет более 15 млрд грн, включая 12 млрд грн долга по возмещению НДС и 3,6 млрд фактической бюджетной задолженности по другим платежам.

Сумма потенциальных «вексельных» расчетов, хоть и небольшая (в масштабах общих долгов), но определенно неокончательная. На минувшей неделе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, разрешающий гасить векселями еще один вид задолженности – предприятий теплокоммунэнерго, возникшей из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услугу по централизованному водоснабжению для населения. Потенциальный объем выпуска векселей не оговаривается, но в пояснительных документах к законопроекту значится сумма задолженности. На 1 сентября она составила почти 11 млрд. грн.

Едва ли радостными на этом фоне выглядят и несколько улучшенные цифры выполнения госбюджета. В частности, по информации Государственной казначейской службы, доходы госбюджета в январе-сентябре в целом выросли на 2% - до 250,7 млрд грн., в то же время доходы общего фонда даже после уточнений остались прежними – 216,7 млрд грн. Это на 4% лучше прошлогоднего показателя, но рост должен был быть больше. На это указал глава правительства. По словам Азарова, динамика роста доходов общего фонда бюджета ожидалась на уровне не менее 9%. Правда, при этом премьер-министр дал понять: урезания расходов в связи с недостаточными доходами не будет. А кому не хватает средств – можно обратиться за бюджетной ссудой. К слову, по данным Минфина, озвученным первым заместителем министра финансов Украины, таких ссуд с начала года выдали уже более 28 тыс. на общую сумму 37,6 млрд грн.

Артем Белоусов (УНИАН)