Неточный перевод Соглашения с ЕС может усложнить его реализацию – эксперт

Имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть усложнена в следствие неточного перевода.

Об этом вице-президент Института европейской интеграции, соавтор и главный редактор украинского перевода учредительных договоров ЕС Геннадий Друзенко пишет в статье для ZN.UA.

По его словам, английский и украинский тексты Соглашения об ассоциации имеют расхождения.

«Хотя согласно ст. 485 Соглашения они (тексты) должны быть аутентичными», - отметил Друзенко.

По его словам, в отличие от художественного перевода, в юридическом и техническом переводе использование синонимического ряда является нежелательным. При этом, чтобы избежать терминологической путаницы, одному иностранному термину в идеале должен соответствовать один украинский.

"Начнем с невинного, на первый взгляд, термина "establishments" (именно так, во множественном числе). В украинском тексте Соглашения этот термин переведен и как "потужності" (ст. 66 и ст. 69 ч. 5), и как "підприємства" (ст. 69 ч. 5), и как "установи" (ст.135 (7), ст. 178(5) и ст. 285), в то же время "потужності" в украинском тексте являются также эквивалентом английских "capacities" (ст. 338(с), ст. 351, 347 и 410(d)), "capabilities" (ст. 364(f)) и даже "facilities" (ст. 135(4))", - пишет эксперт.

При этом он обратил внимание, что термины в разном контексте переведены с разным значением.

"В контексте одной и той же ч. 5 ст. 69 СА "establishments" переведен то как "потужності", то как "підприємства". Более того, в пункте (a) упомянутой статьи записано, что "сторона-импортер должна предварительно одобрить перерабатывающие предприятия, указанные в Приложении VІІІ (2.1) к настоящему Соглашению". Но когда вы открываете это самое Приложение VІІІ, то видите, что оно называется "Предварительное одобрение мощностей", а упомянутый в только что процитированной статье п. 2.1. Приложения начинается фразой "Предварительное одобрение ограничивается следующими категориями мощностей". Вряд ли кто-то будет оспаривать, что "мощности" и "предприятия" все-таки не являются абсолютными синонимами, чтобы так легкомысленно жонглировать этими терминами", - подчеркнул Друзенко.

По словам эксперта, таких примеров в тексте достаточно.

"И последний пример. Пожалуй, самый показательный. В английском тексте СА (Соглашения об ассоциации) много раз встречается термин "arbitration panel", переведенный переводчиками Соглашения на украинский в основном вполне корректно как "третейська група" (ст. 305, 306, 307 и далее). Вот только в ст. 322 ч. 2 та же "arbitration panel" внезапно дважды превращается в "арбітражний трибунал". А в приложении XXV к Соглашению, к которому отсылают положения, где речь идет о "третейській групі" (в частности ст. 323 ч. 3, ст. 326 и ст. 330 ч. 6), "arbitration panel" уже появляется в образе "арбітражної комісії», - пишет эксперт.

Таким образом, юридически это означает, что там, где в английском тексте Соглашения предусмотрен один орган для разрешения споров между сторонами - "arbitration panel", в украинском тексте таких органов целых три: третейская группа, арбитражный трибунал и арбитражная комиссия.

«Если украинское правительство не смогло адекватно перевести менее тысячи страниц СА, возникают вполне обоснованные сомнения, способна ли украинская власть надлежащим образом имплементировать десятки тысяч страниц правовых актов ЕС, как это, собственно, предусматривает само Соглашение", - резюмировал Друзенко.