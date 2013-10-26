Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции из Казахстана

Россельхознадзор снял временные ограничения на поставку в Россию продукции животноводства из Акмолинской области Казахстана, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в пресс-службе, исполняющий обязанности главного ветеринарного инспектора России заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов направил председателю комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Мереке Тайтубаеву соответствующее письмо.

"В соответствии с представленными материалами, свидетельствующими о стабилизации эпизоотической ситуации в Акмолинской области Казахстана, Россельхознадзор счел возможным отменить временные ограничения на перемещение из этой области в Россию всех видов восприимчивых к ящуру животных, продукции животного происхождения, непищевого сырья и изделий, полученных от убоя восприимчивых к ящуру животных, оборудования для их содержания, убоя и переработки, бывшего в употреблении, а также кормов для восприимчивых к ящуру животных", - говорится в послании.

Ограничения были введены Россельхознадзором 9 июля 2010 года.

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