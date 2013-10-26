Минэкономразвития усилит защиту украинской интеллектуальной собственности

Минэкономразвития усилит работу по защите прав на интеллектуальную собственность в Украине. Об этом заявил в ходе встречи с Послом США в Украине Джеффри Р. Пайеттом Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Президент Виктор Янукович передал управление Госслужбой интеллектуальной собственности Министерству экономического развития и торговли. Сейчас идет организационный процесс и, так сказать, передача дел. Мы будем делать радикальные преобразования, для этого есть несколько причин и важнейшая из них: мы хотим, чтобы права на украинскую интеллектуальную собственность тоже были эффективно и надежно защищены. Это - важнейший внутренний мотив, почему мы хотим провести здесь быстрые и радикальные изменения», - отметил Министр.

Посол США отметил определенные позитивные сдвиги в этой сфере и выразил надежду, что изменения, которые происходят, только усилят эффект.

«Наша цель - это плодотворное сотрудничество с вами для того, чтобы в определенные сроки можно было достичь прогресса. Наша цель - сотрудничать с Украиной, как с партнером в этих вопросах. У нас вселяет надежду то, что мы видим. Особенно то, что вы сейчас принимаете окончательное решение по этим вопросам», - сказал Джеффри Р. Пайетт.

Также на встрече Министр и Посол обсудили дальнейшее развитие и активизацию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Игорь Прасолов сообщил, что в Украине продолжается реализация ряда реформ, направленных, среди прочего, и на дальнейшее экономическое развитие.

«Украинским Правительством реализуется Программа Президента по восстановлению экономического роста и модернизации экономики страны, которая охватывает широкий спектр стратегических преобразований. Среди основных направлений - создание базовых предпосылок экономического роста, формирование режима максимального содействия бизнесу из-за уменьшения вмешательства государства в экономику, снижение административных барьеров для его развития, модернизации налоговой системы и углубления международной экономической интеграции Украины; модернизация инфраструктуры и базовых секторов экономики», - сказал Игорь Прасолов.

Министр также отметил, что либерализация доступа отечественного экспорта на американский рынок остается одним из ключевых вопросов Украины в сфере торгово-экономического сотрудничества с США.

Министр акцентировал, что Украина заинтересована в поддержке со стороны США евроинтеграционных устремлений нашей страны, а также ее сотрудничества с Международным валютным фондом и группой Всемирного банка.