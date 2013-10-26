Билл Гейтс хочет переименовать стадион Real Madrid в Microsoft

Председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс ведет переговоры с футбольной командой Real Madrid о том, чтобы домашний стадион мадридской команды «Сантьяго Бернабеу» получил имя, связанное с американской корпорацией, пишут "Ведомости" со ссылкой на газету The Telegraph.

По данным издания, переговоры еще в начальной стадии и никаких договоренностей нет. Но сделка принесет пользу обеим сторонам: для Microsoft это отличная реклама, а Real Madrid сможет улучшить свое финансовое положение, отмечает испанское издание. По данным Forbes, футбольный клуб может получить за этот контракт $10 млн.

Но переименование стадиона вряд ли понравится фанатам Real Madrid: с 1955 г. стадион носит имя одного из лучших президентов футбольного клуба — Сантьяго Бернабеу.

Но если сделка все же состоится, то стадион получит новое имя в 2016 г., когда он снова откроется после ремонта. Президент Real Madrid Флорентино Перес примет решение не раньше середины следующего года.

Сейчас многие футбольные команды называют домашние стадионы в честь крупных компаний. Например, стадионы британских команд Arsenal и Manchester City названы в честь двух крупнейшей авиакомпаний ОАЭ — Emirates Stadium и Etihad Stadium.

Также в Петербурге сейчас строится новый домашний стадион «Зенита», который будет назван «Газпром арена».