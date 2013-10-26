Янукович надеется на продолжение диалога с Президентом Австрии

Президент Украины Виктор Янукович надеется на продолжение диалога с Президентом Республики Австрия Хайнцом Фишером во время своего визита в Вену в ноябре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом говорится в поздравлении Януковича Президенту Австрии по случаю национального праздника – Национального дня Австрийской Республики.

Янукович выразил убеждение, что традиционные отношения дружбы и взаимоуважения, которые существуют между Украиной и Австрией, и в дальнейшем плодотворно будут развиваться на благо народов обеих стран.

«Надеюсь на продолжение нашего диалога во время моего запланированного визита в Вену в ноябре этого года», - подчеркнул Президент Украины.

Янукович добавил, что рассчитывает и на дальнейшую личную поддержку Президента Австрии в вопросе подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС во время Вильнюсского саммита инициативы «Восточное партнерство».

Президент Украины пожелал австрийскому коллеге крепкого здоровья и новых свершений в ответственной государственной деятельности, а дружественному австрийскому народу - добра и процветания.