Россия переводит своих торгпредов из Европы в СНГ и Африку - СМИ

Министерство экономического развития РФ перераспределит штат российских торгпредств, увеличив число сотрудников в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке.

Как сообщили в ведомстве, именно эти государства наиболее заинтересованы в привлечении российского бизнеса. Опустевшие торгпредства в развитых странах не ликвидируют - там останется несколько специалистов, которые займутся аналитикой, пишут "Известия".

Год назад замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев заявил, что институт торгпредств неэффективен, и обещал его реформу. Чиновник заявил, что работу этих организаций будут оценивать по принятой в коммерческих компаниях системе KPI — целевых показателей эффективности.

Лихачев обещал закрывать торгпредства, которые не приносят конкретных контрактов. Но за 2013 год год ни одно представительство закрыто не было - все 53 продолжают функционировать. Напротив, готовятся к открытию еще два - в ЮАР и на Кубе.

Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин считает, что до начала реформы торгпредства не справлялись с продвижением российских товаров на зарубежных рынках.

"Переориентация на страны третьего мира продиктована стремлением России продвигать свои технологии, — считает эксперт. — В Европе и США они неактуальны, а в странах третьего мира, напротив, необходимы. Но отказываться от продвижения в развитых государствах России не стоит — нам есть что предложить Европе и США".

Между тем, по данным Минэкономразития, торгпредства в 2013 году содействовали реализации зарубежных проектов «Мечела», «Норильского никеля», «Росатома», «Уралвагонзавода», РЖД, КАМАЗа, УАЗа, РАО «ЕЭС» и других крупных российских предприятий. Малый и средний бизнес пока не продвигают так активно.