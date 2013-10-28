Квасневский и Кокс посетят Украину 29-31 октября

Варшава. Специальные представители Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс посетят Украину с очередным визитом 29-31 октября.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в фонде бывшего Президента Польши Amicus Europae.

"Завтра господин Президент поедет в Украину и пробудет там три дня", - отметила собеседник агентства.

Она не уточнила программу визита Квасневского, который вместе с Коксом посетит Украину в рамках работы миссии Европарламента.

"Мы традиционно не комментируем ход тех разговоров", - сказала представительница фонда Квасневского.

Как сообщалось, 15 октября мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасневского был продлен до середины ноября.

Миссия Европарламента начала работу в Украине с июня 2012 года, осуществив 23 визита.