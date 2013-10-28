Анонс на 29 октября

* Состоится III Национальный Экспертный Форум «Украина после Вильнюса». Организатор: Институт Горшенина. Панель «Зона свободной торговли с ЕС. Угрозы и возможности для национальной экономики». Участники: Наталья Василюк, председатель Совета директоров компании «Авангард»; Михаль Баер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине; Оксана Продан, председатель Правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»; Жослин Гитоном, координатор по вопросам торговли Представительства ЕС в Украине; Павел Коваль, депутат Европейского парламента , председатель делегации ЕП по связям с Украиной (через систему видеосвязи из Европы); Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE - Украина», Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина, Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Эрик Найман, управляющий партнер ИК «Капитал Таймс»; Василий Юрчишин, директор экономических программ украинского центра экономических и политических исследований им.Разумкова; Игорь Когут, председатель совета Лаборатории законодательных инициатив. Модератор - Вадим Денисенко, журналист.

* При участии начальника Главного управления Миндоходов в г.Киеве Ирины Носачовой состоится расширенное заседание круглого стола с импортерами и производителями подакцизной продукции на тему: «Торговля подакцизной группе товаров - особый сектор экономики».

* Состоится презентация нового рейтинга легкости ведения бизнеса, или Doing Business-2014, который рассчитывается Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (МФК) с 2003 года. Рейтинг представят: Чимяо Фан, директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Лалита Мурти, координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист Представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове, Руфат Алимарданов, председатель регионального представительства МФК в Украине и Беларуси. В обсуждении примут участие: Александр Данилюк, руководитель Координационного центра по внедрению экономических реформ уполномоченного при Президенте Украины; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, Вячеслав Быковец, первый вице-президент Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины; Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Хорхе Зукоски, президент Американской Торговой Палаты.

* Круглый стол на тему: «Кто будет обслуживать твой дом? Сценарии, перспективы, угрозы». Специалисты жилищно-коммунальной сферы столицы обсудят вопросы создания условий для предоставления коммунальных услуг на конкурентной основе. Участники: Наталья Олейник, директор департамента реформирования и развития ЖКХ Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Украины; Петр Пантелеев, начальник управления развития и реформирования жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, Юрий Куренной, председатель Голосеевской РГА, Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города»; Владимир Прохоренко, председатель частного ЖЭКа жилого комплекса «Парковый город»; Виктория Погорелова, председатель ОСМД «Мотор».

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная презентации аналитического отчета Фонда «Открытое общество» об оценке влияния городской целевой программы содействия развитию малому и среднему предпринимательству на 2011-2012 годы и реальном положении малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) столицы Украины. Данная городская целевая программа основательно проанализирована впервые как важная составляющая бюджетной политики в Киеве. На очереди - анализ будущего бюджета Киева на 2014 год и другие городские целевые программы, через которые ежегодно тратится треть столичного бюджета (7 млрд грн). Можно получить реальные данные по выполнению программы в текущем 2013 году? Что нужно сделать для повышения эффективности расходования средств и ресурсов городской программы с точки зрения потребностей малого и среднего предпринимательства столицы? Почему до сих пор не известны менее 0,1% предприятий от общего количества МСП Киева, получившие средства в рамках программы на возмещение процентов по кредитам (42 предприятия от общего количества 75179 предприятий)? Почему до сих пор киевские предприниматели не имеют открытого, оперативно обновляемого, исчерпывающего и понятного реестра объектов недвижимости и земельных ресурсов на сайте КГГА и конкурентного и открытого механизма их продажи и аренды? Почему рынок МАФов продолжает находиться в условиях неопределенности, а власть хочет выхода на рынок еще одного посредника - КП «Свиточ»? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Леся Шевченко, президент Фонда «Открытое общество»; Иван Сикора, директор Фонда «Открытое общество» и соавтор аналитического отчета; Сергей Доротич, председатель Регионального совета предпринимателей в г. Киеве и председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства", Валерий Бохонский, председатель Профсоюза инновационных и малых предприятий, Ксения Ляпина, народний депутат Украины и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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