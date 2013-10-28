ТОП-10 (28 октября)

Роспотребнадзор имеет очередные претензии к Roshen

Роспотребнадзор выдвинул условия Литве для возобновления поставок молочной продукции

Рада намерена освободить «Нафтогаз» от уплаты 1,3 млрд грн в Госрезерв

Государственные угольные шахты за 9 месяцев увеличили убытки на 32%

Пятницкий сомневается, что повышение Россией пошлин для Украины соответствует нормам ВТО

Украина возобновила импорт газа через Польшу

Украина сократила импорт газа на 20%

МВФ рекомендует Украине отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Интерпайпа» до «С»

Fitch подтвердило и отозвало кредитные рейтинги «Агротона»

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Роспотребнадзор имеет очередные претензии к Roshen

Роспотребнадзор заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагрополитики Украины.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе ведомства по итогам инспекции экспертами Роспотребнадзора с 22 по 24 октября 2013 г. предприятий кондитерской корпорации Roshen. Инспектирование проведено на Киевской кондитерской фабрике Roshen, Винницкой кондитерской фабрике и Распределительном центре «Плюс» корпорации Roshen.

«По результатам инспекции установлено, что украинская кондитерская продукция изготавливается на основе устаревших нормативов и не соответствует санитарным требованиям России по показателям микробной порчи – содержанию дрожжей и плесневых грибов для ряда групп кондитерских изделий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормативные и технические документы на кондитерские изделия Roshen составлены в соответствии с утвержденным в 1989 году Минздравом СССР документом «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», (МБТ № 5061-89), которые утратили силу в 1996 году. На сегодняшний день МБТ № 5061-89 не отвечают требованиям действующего санитарного законодательства Российской Федерации по ряду микробиологических показателей, добавили в Роспотребнадзоре.

Также заявляется, что система контроля качества, существующая в корпорации Roshen по номенклатуре, объему и частоте проводимых лабораторных исследований, не достаточна для обеспечения безопасности поставляемой на российский рынок продукции. Сырье для производства кондитерских изделий не контролируется производственными лабораториями по санитарно-химическим показателям безопасности, включая токсичные элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики, и оценивается только по сопроводительным документам поставщиков сырья, а микробиологический контроль не включает исследования на наличие патогенных микроорганизмов, что недостаточно для обеспечения безопасности выпускаемой продукции.

Кроме этого, контроль отдельных групп сырья (масложировой продукции) не предусматривает оценку показателей безопасности по содержанию бенз(а)пирена, транс-изомеров жирных кислот и перекисного числа, предусмотренных действующим российским законодательством.

«Основной поставщик сухого молока для фабрик Roshen - ПАО «Бершадьмолоко» (Винницкая область) не входит в реестр молокоперерабатывающих предприятий Украины, допущенных к поставкам в Российскую Федерацию, что также является грубым нарушением установленных требований», - отметили в ведомстве.

При это в ведомстве заявили, что работа экспертов Роспотребнадзора на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагрополитики Украины, которое выступило с заявлениями, направленными на дискредитацию экспертов.

«С учетом выявленных проблем повторная проверка украинских фабрик возможна лишь в случае принципиального изменения позиции украинской стороны относительно устранения выявленных нарушений и надлежащего обеспечения хода проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 октября. 23 октября глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

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Роспотребнадзор выдвинул условия Литве для возобновления поставок молочной продукции

Роспотребнадзор выдвинул условия для возобновления поставок молочной продукции из Литвы, которые были прерваны с начала октября, сообщается на сайте ведомства.

По итогам визита и доклада экспертов Роспотребнадзор предлагает литовской стороне следующее:

провести расследование по выявлению и устранению причин обнаружения фталатов в молочной продукции;

обеспечить соответствие заявленного состава молочной продукции, указанного на этикетке фактическому содержанию;

рассмотреть вопрос об обеспечении российских требований, предъявляемых к маркировке продукции;

представить в Роспотребнадзор переведенные на русский язык технические документы на молочную продукцию, планируемую к поставкам на территорию Российской Федерации;

принять меры по повышению ответственности производителей за качество и безопасность поставляемой в Российскую Федерацию молочной продукции по всей цепочке: завод - дистрибьютер - торговая сеть – потребитель;

отработать механизмы оперативного обмена информацией о нарушениях и неудовлетворительных результатах лабораторных исследований молочной продукции, в целях своевременного принятия коррегирующих мероприятий.

"Вопрос о возобновлении поставок литовской молочной продукции на российский рынок будет рассмотрен после получения вышеуказанной информации и реализации мер, гарантирующих качество и безопасность продукции, планируемой к поставкам в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных нарушений законодательства. Вильнюс, в свою очередь, выразил готовность обратиться с жалобой в ВТО, если Россия не снимет запрет на ввоз молока литовских производителей.

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Рада намерена освободить «Нафтогаз» от уплаты 1,3 млрд грн в Госрезерв

Верховная Рада намерена разрешить освободить крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», завершившую первое полугодие 2013 года с чистым убытком в 10 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

Соответствующий законопроект парламент поддержал в первом чтении на заседании на прошлой неделе.

Согласно пояснительной записке к данному законопроекту, данные средства предполагались для погашения долгов за полученный компанией природный газ.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут «Нафтогазу» улучшить финансовые показатели по итогу 2013 года.

Как сообщалось, этим же законопроектом Верховная Рада намерена разрешить погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение за счет прибыли НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций в Украине. А также 240 млн грн из прибыли «Энергоатома» предлагается направить на погашение долгов государственных шахт за электроэнергию.

Вместе с тем, как свидетельствует вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады, данный законопроект не содержит должного финансово-экономического обоснования.

Также главное управление обратило внимание на то, что рассмотрение и утверждение государственного бюджета Украины, а также внесение изменений, осуществляются по специальной процедуре, в частности, ключевая роль отводится Кабинету министров, который разрабатывает и подает данный законопроект в парламент.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Государственные угольные шахты за 9 месяцев увеличили убытки на 32%

Государственные угольные шахты Украины за январь-сентябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 32% - до 10,902 млрд грн с 8,271 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в сентябре 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями без учета средств государственной поддержки составили 1,263 млрд грн и по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года увеличились на 0,221 млрд грн.

«За январь-сентябрь 2013 г. из государственного бюджета поступило 10 038,8 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в сентябре 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 328,7 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 201,6 грн (на 17,9%).

В то же время в отчете министерства отмечается, что в сентябре 2013 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 475,3 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2012 средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 18,9 грн (на 3,8%).

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года сократили добычу угля на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 61,409 млн тонн с 64,226 млн тонн.В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

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Пятницкий сомневается, что повышение Россией пошлин для Украины соответствует нормам ВТО

Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий считает, что механизм применения условий приложения № 6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ, который Россия хочет применить к Украине для повышения пошлин после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, не определен, и сомневается, что такой шаг будет соответствовать нормам ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время медиа-клуба в Институте мировой политики.

«У меня по этому поводу (соответствует ли нормам ВТО такой шаг - УНИАН) большой вопрос, потому что нет такой процедуры», - сказал он.

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Пятницкий отметил, что ВТО предполагает применение различных защитных мер, причем в случае применения их механизм четко выписан.

“Процедура не выписана (по применению приложения № 6 - УНИАН), а то, что пошлины могут применяться не только в результате ущерба и опасности ущерба - это тоже огромная неопределенность ... На сегодняшний день, я откровенно скажу, что не знаю, как применить нормы приложения № 6», - сказал Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета 24 октября президенты стран ТС приняли решение о возможности наделения Совета ЕЭК правом введения единого таможенного тарифа для третьих стран в случае, если присоединение этих стран, в частности и Украины, к другим торговым объединениям приведет к росту импорта в страны ТС, который может нанести ущерб промышленности Таможенного союза.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

Вместе с тем, 25 сентября Глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что ответные меры в виде установления пошлин со стороны ЕЭК могут быть введены в отношении Украины лишь после анализа результатов для стран Таможенного союза от действия Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

На сегодняшний день Киев и Москва начали консультации по вопросу развития торговых отношений после подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Украина возобновила импорт газа через Польшу

Варшава. Украина с субботы, 26 октября возобновила импорт газа через Польшу, приостановленный с начала текущего месяца из-за слишком высокой цены этого топлива.

Об этом свидетельствуют данные управляющей газотранспортной системой польской компании Gaz-System, которыми располагает УНИАН.

В субботу и воскресенье "Нафтогаз Украины" по контракту с немецкой RWE Supply&Trading импортировал около 1,4 и 1,3 млн кубометров газа, а заявка на сегодня составила 3,2 млн кубометров газа.

Напомним, с начала октября Украина импортировала через Польшу только 5-6 октября по около 0,2 млн кубометров газа, что в 10 раз меньше минимальных поставок через польскую ГТС в сентябре.

Мощности пункта "Хермановице", через который поставляется газ в Украину через Польшу, позволяют максимально ежесуточно прокачивать до 4,8 млн кубометров газа.

В сентябре Украина импортировала из Польши 87 млн кубометров газа, что на 16% меньше, чем в августе текущего года. Сентябрь также стал вторым месяцем подряд, когда поставки газа через польскую газотранспортную систему сократились: в августе поставки упали на 9%.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала импортировать газ из Европы в ноябре 2012 году, отмечая, что это топливо через посредника обходиться стране дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".

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Украина сократила импорт газа на 20%

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в сентябре 2013 года импорт газа увеличился по сравнению с сентябрем 2012 года на 41,1% - до 4,389 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина в январе-сентябре 2013 года в денежном выражении импортировала газа на общую сумму 7,617 млрд долл.

К началу отопительного сезона Украина планирует закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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МВФ рекомендует Украине отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль

Международный валютный фонд рекомендует Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев в ходе встречи с руководством и членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев и представитель МВФ в Украине Жером Ваше считают необходимым перенести запланированное на 2014 год снижение ставок НДС и налога на прибыль», - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что руководитель комитета, народный депутат Украины Виталий Хомутынник пообещал рассмотреть возможность выполнения такой рекомендации в случае, если она будет оформлена в виде законопроекта и передана от имени Кабинета министров в парламент.

По мнению Хомутынника, комитет готов рассмотреть доводы правительства с учетом сложности прогнозирования доходной части в проекте государственного бюджета на 2014 год. «Хомутынник не исключил, что подобный законопроект может получить поддержку большинства депутатов», - отметили в пресс-службе комитета.

Кроме того, в ходе встречи стороны обговорили вопрос возмещения НДС в Украине, использования казначейских векселей и возможное повышение ставок акцизов.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину 17 октября, как и планировалось ранее. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Ключевые условия возобновления кредитования представителями МВФ высказывали неоднократно, и на сегодняшний день они остаются прежними: сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского сектора в части гибкости валютного курса и энергетического сектора в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня.

Вместе с тем, в интервью агентству Reuters в середине октября министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость с 1 января 2014 года с 20% до 17% и налога на прибыль с 19% до 16% из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Украина в 2014 году должна выплатить Международному валютному фонду, а также в качестве платежей по суверенным долговым облигациям порядка 8 млрд долл., что станет последней пиковой нагрузкой на бюджет в ближайшие годы.

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Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Интерпайпа» до «С»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный обеспеченный рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции компании «Интерпайп» до уровня «С» с «ССС», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг возвратности активов установлен на уровне «RR4».

Как отмечается, снижение рейтинга обусловлено сомнением аналитиков Fitch в способности «Интерпайпа» погасить корпоративный долг в размере 106 млн долл. к 1 ноября 2013 года. «Ликвидность «Интерпайпа» во многом ограничена вследствие того, что Российская Федерация - ключевой экспортный рынок для украинской трубной продукции, не возобновила действие квот на поставки украинских труб. Экспорт труб на российский рынок свыше существующих ограничений обуславливает применение 19%-ной пошлины, что делает продукцию едва ли конкурентоспособной», - отмечается в сообщении Fitch.

При этом в агентстве отмечают, что достижение компромисса относительно реструктуризации долга, что является предметом активных переговоров «Интерпайпа» с кредиторами, вряд ли изменит ситуацию, потому что само по себе соглашение о реструктуризации долга вероятнее всего не будет достигнуто до конца текущего года.

«Маловероятно то, что соглашение будет достигнуто до даты уплаты долга, что может привести к платежному дефолту», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Fitch Ratings уже снижал кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «ССС» с «В-», объясняя свои действия операционной и финансовой нестабильностью компании, обусловленной конъюнктурными событиями, в том числе, таможенными проблемами со странами Таможенного союза, куда «Интерпайп» поставляет порядка 25% общего объема продаж, а также с Россией, не возобновившей квоты на импорт труб украинского производства на вторую половину 2013 года.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, в июле 2013 года правительство Российской Федерации решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

Кроме того, Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам.

Вместе с тем, в августе компания Shell провела квалификацию производства «Интерпайп» и включила ее заводы в список одобренных поставщиков по определенным видам продукции, хотя ранее Shell не рассматривала возможность использования труб украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намеревалась импортировать трубы, в частности, из Японии

За январь-август 2013 года в Украине, по оперативным данным, производство стальных труб сократилось на 19%, или на 270 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,150 млн тонн.

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Fitch подтвердило и отозвало кредитные рейтинги «Агротона»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало кредитные рейтинги агрохолдинга «Агротон» на уровне «RD» (ограниченный дефолт), в связи с отсутствием необходимой информации о финансовом состоянии компании после реструктуризации корпоративного долга.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, агентство подтвердило и отозвало долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «RD», долгосрочный национальный рейтинг «RD» (укр), а также рейтинг евробондов компании на 50 млн долл. со сроком погашения в январе 2019 года на уровне «С» с рейтингом возвратности активов «4».

«Fitch отозвало вышеупомянутые рейтинги из-за недостаточной информации от эмитента для адекватного анализа состояния компании после недавней реструктуризации долга. Соответственно, Fitch больше не рейтингует и не предоставляет аналитической оценки «Агротона», - сказано в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций на 50 млн долл. пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хотела изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3 и увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

9 августа стало известно, что держатели облигаций «Агротона» приняли предложение холдинга и согласились отстрочить их погашение на 5 лет до 2019 года и уменьшить процентную ставку до 8%.

Справка УНИАН. «Агротон» основан в 1992 году. Компания арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2010 году компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже, разместив 26,2% акций на сумму 54 млн долл.

«Агротон» в первом полугодии 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.

УНИАН