Россия введет визовый режим в случае вступления Украины в Шенгенскую зону - Глазьев

Москва. Советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявляет, что в случае вступления Украины в Шенгенскую зону будет введен визовый режим между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Глазьев сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас у нас безвизовый обмен, строго говоря, Соглашение об ассоциации не предполагает, что Украина становится частью каких-то других визовых режимов. Но поскольку украинское руководство все время обещает, что путь в ЕС даст возможность безвизового режима с ЕС, то логично предположить, что следующим шагом будет стремление Украины попасть Шенгенскую зону с отменой паспортного контроля. Это будет означать, что Украину заставят ввести визы на границе с Россией», - сказал Глазьев.

По его словам, обязательства Украины следовать европейской внешней и оборонной политике, участвовать в региональных конфликтах под эгидой Европы - это путь в НАТО.

«Мы должны понимать, что Украина готова подписать не только соглашение с ЕС, но и готова начать движение по этой дороге, которая уводит Украину от нас, ведет к разрыву огромного количества связей, и как бы мы не старались эти связи поддержать, логика этого интеграционного процесса - заставлять Украину двигаться в сторону от нас», - сказал он.

Вместе с тем Глазьев уверен, что цивилизационный выбор Украины и России должен быть общим.

«Украина может считать себя Россией больше, чем мы. Там был создан русский язык, там лежат мощи более тысячи наших святых, это наша общая культура и история», - считает он.

Как сообщал УНИАН, Россия ведет переговоры с Европейским Союзом о безвизовых поездках. Руководство России неоднократно заявляло, что готово отменить визы для граждан стран ЕС в случае, если аналогичное решение будет принято для граждан России.