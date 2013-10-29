Перевод Соглашения об ассоциации будут сверять до самого подписания - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что одобрение проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом правительством Украины и Европейской Комиссией не препятствует внесению правок в документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, комментируя информацию СМИ о том, что английский и украинский тексты Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС имеют разночтения.

“Одобрение проекта соглашения правительством Украины и Европейской Комиссией не препятствует внесению лингвистических и технических правок в его текст, поскольку внесение уточнений в проекты международных соглашений, которые готовятся на многих языках, как правило, продолжаются вплоть до момента подписания, и это является обычной договорно-правовой практикой”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, на сегодняшний день Украина и ЕС завершают процесс подготовки аутентичных текстов проекта Соглашения об ассоциации на всех 24-х языках, в том числе украинской, к подписанию.

Министр отметил, что целью размещения текста Соглашения на правительственном портале в августе этого года было общественное обсуждение этого документа. “Это нормальный процесс, когда сверка текстов соглашений происходит почти до самого подписания соглашения, и мы не видим в этом никакой сенсации”, - добавил Перебыйнис.

*** 26 октября с.г. издание ZN.UA написало, что английский и украинский тексты Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС имеют существенные разночтения, хотя согласно ст. 485 соглашения они должны быть аутентичными.

«В отличие от художественного перевода, в переводе юридическом и техническом использование синонимического ряда нежелательно», - отметил вице-президент Института европейской интеграции, соавтор и главный редактор украинского перевода учредительных договоров ЕС Геннадий Друзенко. По его словам, одному иностранному термину в идеале должен соответствовать один украинский, во избежание терминологической путаницы.

Эксперт отмечает, что в тексте документа часто встречаются термины, которыми "легкомысленно жонглируют" в контексте одних и тех же статей Соглашения.

"Если украинское правительство не смогло адекватно перевести меньше 1000 страниц Соглашения об ассоциации, возникают вполне обоснованные сомнения, способна ли украинская власть должным образом имплементировать десятки тысяч страниц правовых актов ЕС, как это, собственно, предусматривает само Соглашение", - отметил Друзенко.