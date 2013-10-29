Анонс на 30 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского, главы Фонда государственного имущества Александра Рябченко.

* Пройдет конференция Forbes на тему "Форум директоров по финансам". Участники: финансовый директор "Смарт-Холдинг" Ю.Кирьянова, генеральный директор Tzinorot Ицхак Мольхо (Израиль), директор департамента корпоративного бизнеса банка "Финансы и Кредит" Д.Спичак, генеральный директор НПК "Горные машины" Е.Ромащин, финансовый директор "МТС Украина" И.Евец, исполнительный директор RGG Capital-M&A Advisory in Russia and CIS Теймураз Вашакмадзе.

* Состоится церемония официального открытия 9-й международной выставки рентабельного высокоэффективного сельского хозяйства «ИнтерАГРО 2013», которая будет работать до 1 ноября. В выставке примут участие более 300 компаний из 17 стран мира.

* Круглый стол на тему: «Стратегия развития аграрного сектора экономики Украины на период до 2020 года» - план действий или декларации? ". Организаторы: Союз участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Участники: президент Союза Иван Томич, президент АФЗУ Николай Миркевич и др.

* Состоится прямая телефонная линия «Урядового курьера» на тему: «Ход реформирования портовой отрасли Украины и действия Администрации морских портов по обеспечению стабильной работы портов, привлечения в отрасль новых инвестиций и сохранения социальных стандартов работников». В работе примет участие глава Администрации морских портов Украины Юрий Васьков.

* Пресс-конференция министра доходов и сборов Украины Александра Клименко на тему: "Администрирование единого взноса - первые итоги".

* Состоится первое заседание Национального Круглого Стола "Рынок Капитала Украины - 2015". Заседание начинает серию открытых обсуждений состояния и перспектив рынка капитала Украины. Результатом работы станут Материалы Национального Круглого Стола "Рынок Капитала Украины - 2015" - Белая книга, которая должна определить, что необходимо осуществить в плоскости государственной политики, финансовых инструментов и эмитентов, инвесторов, финансовых посредников, инфраструктуры рынка и т.д. Будут обсуждаться: Основные параметры рынка капитала Украины 2011-2013 гг.; Действия государства и бизнеса, которые существенно влияют на Рынок Капитала Украины. Что теряем? Что создаем? Участники: Дмитрий Тевелев, председатель НКЦБФР , известные эксперты - финансисты, представители международных организаций и рыночной сообщества.

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