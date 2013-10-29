ТОП-10 (29 октября)

Украина поднялась на 25 позиций в рейтинге Doing Business

Россия введет визовый режим в случае вступления Украины в Шенгенскую зону - Глазьев

Азаров обещает представить проект госбюджета в конце ноября

ДТЭК и польская PGNiG заключили контракт на поставку газа

Миллер: Украина закачает в этом году исторический минимум газа

Азаров рассказал, кто должен решить проблему с расчетами за российский газ

Медведев пригрозил перевести Украину на предоплату за газ

Минфин привлек в бюджет 614 млн грн на ОВГЗ-аукционе

Азаров оптимистично оценивает консультации с миссией МВФ

США: мошенники контролируют программу Green card для украинцев

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Украина поднялась на 25 позиций в рейтинге Doing Business

Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место.

Как отмечается в рейтинге Doing business - 2014, текстом которого располагает УНИАН, Украина также получила наивысшую оценку - «8 из 10» - по показателю проведенных в стране реформ, направленных на улучшение деловой активности и упрощение ведения хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

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Таможенная и налоговая системы готовы к имплементации положений Соглашения с ЕС

«Из 29 развивающихся экономик, улучшивших свои позиции в рейтинге, пять добились особенно значительных успехов в экономическом развитии. В их числе – Украина, Македония, Бурунди, Руанда и Гватемала», - говорится в рейтинге Всемирного Банка. – «Украина существенно улучшила процедуру регистрации бизнеса и состояние дел в сфере администрирования налога на добавленную стоимость».

Аналитики рейтинга особенно подчеркнули эффективность использования в Украине риск-ориентированных методов проведения проверок хозяйствующих субъектов контролирующими органами, отметили открытость украинских банков и промышленности в части публикации необходимой для инвесторов информации, а также обратили внимание на положительные результаты внедрения норм нового Таможенного кодекса и изменений в законодательстве о банкротстве.

Как сообщал УНИАН, весной 2013 года Президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде обращал внимание, что вхождение Украины в сотню стран рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business должно стать ориентиром успеха политики дальнейшей дерегуляции экономики, проводимой руководством страны.

В свою очередь Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business и удобству уплаты налогов Paying Taxes. В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.

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Россия введет визовый режим в случае вступления Украины в Шенгенскую зону - Глазьев

Москва. Советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявляет, что в случае вступления Украины в Шенгенскую зону будет введен визовый режим между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Глазьев сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас у нас безвизовый обмен, строго говоря, Соглашение об ассоциации не предполагает, что Украина становится частью каких-то других визовых режимов. Но поскольку украинское руководство все время обещает, что путь в ЕС даст возможность безвизового режима с ЕС, то логично предположить, что следующим шагом будет стремление Украины попасть Шенгенскую зону с отменой паспортного контроля. Это будет означать, что Украину заставят ввести визы на границе с Россией», - сказал Глазьев.

По его словам, обязательства Украины следовать европейской внешней и оборонной политике, участвовать в региональных конфликтах под эгидой Европы - это путь в НАТО.

«Мы должны понимать, что Украина готова подписать не только соглашение с ЕС, но и готова начать движение по этой дороге, которая уводит Украину от нас, ведет к разрыву огромного количества связей, и как бы мы не старались эти связи поддержать, логика этого интеграционного процесса - заставлять Украину двигаться в сторону от нас», - сказал он.

Вместе с тем Глазьев уверен, что цивилизационный выбор Украины и России должен быть общим.

«Украина может считать себя Россией больше, чем мы. Там был создан русский язык, там лежат мощи более тысячи наших святых, это наша общая культура и история», - считает он.

Как сообщал УНИАН, Россия ведет переговоры с Европейским Союзом о безвизовых поездках. Руководство России неоднократно заявляло, что готово отменить визы для граждан стран ЕС в случае, если аналогичное решение будет принято для граждан России.

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Азаров обещает представить проект госбюджета в конце ноября

Проект бюджета на 2014 будет подан в Верховную Раду в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 29 октября заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я думаю, что в конце ноября мы представим сбалансированный бюджет в Верховную Раду», - сказал Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день вопрос формирования бюджета на следующий год обсуждается с Международным валютным фондом. Азаров также сообщил, что сегодня намерен провести встречу с рабочей миссией МВФ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.

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ДТЭК и польская PGNiG заключили контракт на поставку газа

Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку природного газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG.

«Тестовые поставки запланированы с 28 по 31 октября, при этом максимальная суточная поставка составит до 3,5 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, ДТЭК продолжает работать над диверсификацией поставок топлива для обеспечения ресурсами собственных генерирующих мощностей и предприятий группы СКМ, чья потребность в целом составляет около 6 млрд куб. м в год.

Как известно, в июле текущего года компания начала импортировать природный газ из Венгрии.

«...Объем импорта (природного газа - УНИАН) до конца года будет корректироваться исходя из экономической целесообразности и технической возможности», - цитирует пресс-служба директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с субботы, 26 октября, возобновила импорт газа через Польшу, приостановленный с начала текущего месяца из-за слишком высокой цены этого топлива.

Мощности пункта "Хермановице", через который поставляется газ в Украину через Польшу, позволяют максимально ежесуточно прокачивать до 4,8 млн кубометров газа.

В сентябре Украина импортировала из Польши 87 млн кубометров газа, что на 16% меньше, чем в августе текущего года. Сентябрь также стал вторым месяцем подряд, когда поставки газа через польскую газотранспортную систему сократились: в августе поставки упали на 9%.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала импортировать газ из Европы в ноябре 2012 года, отмечая, что это топливо через посредника обходиться стране дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом".

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

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Миллер: Украина закачает в этом году исторический минимум газа

Объем закачки российского газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины в этом году будет минимальным за всю историю — 18 миллиардов кубометров, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании по долгам за поставки газа в России, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году, напомнил Миллер, этот объем составлял чуть более 21 миллиарда кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, тогда как "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров.

По состоянию на 22 октября в ПХГ Украины было закачано 17,6 миллиарда кубов газа, сообщал "Нафтогаз".

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Азаров рассказал, кто должен решить проблему с расчетами за российский газ

В последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром», считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о возникновении задержки с оплатой за газ.

«То, что Миллер говорит, этот вопрос прежде всего надо адресовать «Нафтогазу», потому что «Нафтогаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», а не правительство. Подчеркиваем: правительство держит эти вопросы на контроле, но это, прежде всего, вопрос двух хозяйствующих субъектов. Поэтому они должны разбираться», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть.

«Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня заявил, что чрезвычайно обеспокоен ситуаций, сложившейся сейчас с оплатой Украиной поставок российского газа.

Он отметил, что «Нафтогаз» до сих пор не рассчитался за поставленный в августе газ, напомнив, что по контракту, в случае нарушения условий платежей, предусмотрен переход на систему предоплаты за поставку газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

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Медведев пригрозил перевести Украину на предоплату за газ

Россия намерена перейти на поставки Украине газа по предоплате, если проблема с задолженностью не будет решена в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании по долгам за поставки газа в России, передает РИА “Новости”.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании поднял вопрос о задолженности Киева. По его словам, Украина до сих пор не оплатила 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, что согласно контракту грозит ей переходом на систему предоплаты. По его словам, была предоставлена отсрочка до 1 октября, однако и этот срок давно истек.

Российский премьер отметил, что "такой вариант вполне возможен, другое дело, что это осложнит ситуацию". "В ближайшее время надо дождаться реакции украинских партнеров, и в зависимости от этого, избрать соответствующую линию поведения. Если реакции не будет, значит, придется переходить на предварительную оплату", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о возникновении задержки с оплатой за газ, Азаров сказал: «То, что Миллер говорит, этот вопрос прежде всего надо адресовать «Нафтогазу», потому что «Нафтогаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», а не правительство. Подчеркиваем: правительство держит эти вопросы на контроле, но это, прежде всего, вопрос двух хозяйствующих субъектов. Поэтому они должны разбираться».

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

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Минфин привлек в бюджет 614 млн грн на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 29 октября, привлекло в государственный бюджет 614,192 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин удовлетворил две из четырех поданных заявок на приобретение полугодовых облигаций со средневзвешенной доходностью 7,83% годовых на 302,638 млн грн, а также все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых на 311,554 млн грн. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 9-месячных, годовых и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 614,192 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 22 октября на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 739,956 млн грн, 15 октября - 1,129 млрд грн, 8 октября - 613,394 млн грн, плановый аукцион 1 октября не состоялся.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 29 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,605 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 77,213 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 28 октября, с начала года в госбюджет поступило 106,963 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 57,025 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,205 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Азаров оптимистично оценивает консультации с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров оптимистично оценивает консультации, проведенные руководством финансово-экономического блока правительства и Национального банка с миссией Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил на заключительной встрече с миссией МВФ во вторник.

"В целом я оптимистично расцениваю проведение ваших консультаций, я думаю, что компромисс возможен, и мы в нем заинтересованы", - сказал он.

Премьер заверил, что Кабинет министров готов продолжить сотрудничество с МВФ.

"Мы всегда рассматривали сотрудничество с МВФ как важный элемент экономической политики. Особенно она важна сейчас, накануне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил Азаров

Также он подчеркнул, что, несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, Украина вовремя рассчитывается по предыдущим траншам МВФ.

Глава миссии МВФ Николай Георгиев, в свою очередь, констатировал, что главные цели сотрудничества с Украиной остаются неизменными. "То есть сформулировать и воплотить в жизнь комплексный пакет мер экономической политики, которые позволят решать проблемы Украины, которые лежат во внешнеэкономической плоскости, а также дадут толчок для возобновления экономического роста", - отметил Георгиев.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с 17 по 29 октября. В частности, в ходе работы представители МВФ обсуждали с Нацбанком и правительством страны вопросы подготовки проекта госбюджета на 2014 год. По итогу работы миссии ожидается официальное заявление.

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США: мошенники контролируют программу Green card для украинцев

В докладе генерального инспектора Управления Госдепартамента США говорится о мошеннической схеме под видом туристических агентств, которая взяла под свой ​​контроль программу Green card в Украине.

В докладе изложена сложная схема мошенничества, которая влияет на визовую лотерею кандидатов на получение Green card, а также свидетельствует о запугивании и вымогательстве относительно украинцев, сообщает voanews.com.

США присуждает 55 тысяч различных виз ежегодно гражданам стран с исторически низким уровнем иммиграции в США. Мошенники "покупают, воруют или получают из открытых источников личную информацию об украинских гражданах", говорится в докладе. В департаменте не определились, кто именно осуществляет мошенничество, но речь идет о том, что они имеют "огромное влияние".

По оценкам посольства США в Киеве, преступники вводят имена 80% населения Западной Украины в он-лайн программу на получение виз, и делают это из года в год. Это делается часто без ведома граждан, что мешает их попаданию в визовую лотерею самостоятельно, так как компьютерная система удаляет дубликаты.

В докладе говорится, что преступники связываются с сотнями украинцев и требуют от них подписать договор, согласно которому победитель должен заплатить до $15000, чтобы получить номер подтверждения визы.

Если украинец хочет продлить визу, но не может позволить себе плату, преступники могут настаивать, чтобы он или она заключили фиктивный брак с тем, кто хочет иммигрировать в США и имеет достаточно денег, чтобы заплатить мошенникам. Преступники могут даже требовать от победителя развода с фактическим мужем и жениться с тем, кто готов платить.

Вымогательство не заканчивается, когда виза выдается и украинец приезжает в США. Преступники берут под контроль карточку и номер социального обеспечения иммигранта для дальнейшей эксплуатации. Они также требуют от новых иммигрантов окупить затраты, понесенные группировкой для их транспортировки в США. При этом угрожают также родственникам иммигранта в Украине.

В докладе говорится, что американские официальные лица делают усилия по борьбе с мошенничеством, в том числе изменили вопрос в интервью, чтобы попытаться сбить с толку заявителей из преступных группировок, но коррупция сохраняется.

УНИАН