Евразийский экономический союз могут сформировать к 2015 году

Евразийский экономический союз может быть сформирован к 2015 году на основе Таможенного союза. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев на проходящем в Хьюстоне ежегодном заседании Американо-российского делового совета (АРДС), передает ИТАР-ТАСС.

"Можно констатировать, что в рамках Таможенного союза сформирован единый рынок товаров. Наша цель с 1 января 2015 года сформировать Евразийский экономический союз. Договор о Евразийском экономическом союзе учтет все вопросы свободного перемещения услуг, капиталов и рабочей силы", - сказал он. "На сегодняшний день об интересе вступления в Таможенный союз заявили Армения и Киргизия. Мы ведем совместную работу в этом направлении", - также сообщил Слепнев.

"Таможенный союз - это явление, обусловленное мировыми трендами к формированию региональных торговых группировок", - добавил министр.

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