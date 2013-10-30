Анонс на 31 октября

* Состоится Международная конференция: «Реформирование системы безопасности пищевой продукции в Украине: модель на будущее». Организаторы: Международная финансовая корпорация (IFC) и Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины совместно с агентством «AgriEvent». Докладчики: первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк, зам.председателя Государственной ветеринарной фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский, представители Генерального Директората по вопросам здоровья и потребителей (DG SANCO), ЕК, Бельгия; представительство ЕС в Украине, руководители агентства по вопросам ветеринарного контроля и пищевой продукции Эстонии, Литвы, Франции. Всего в мероприятии примут участие более 100 представителей компаний пищевой и сельскохозяйственной отраслей Украины и зарубежья.

* Круглый стол на тему: "Кто и на каких основаниях использует «ничейную» землю?". Участники: Евгений Бердников, зам.председателя Госземагентства, Александр Калиберда, зам.руководителя Проекта USAID «Агроинвест»; Николай Миркевич, президент АФЗУ; Юлия Маляр, начальник отдела земельного законодательства , ООО фирма «Астарта-Киев» , Андрей Мартын, зав.кафедрой землеустроительного проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины; Лариса Старикова, координатор Аналитического центра Аграрного союза Украины; Людмила Музычка, сельский председатель с.Потик Мироновского района Киевской области; Леонид Кучерявый, сельский голова, пгт.Дымер Вышгородского района Киевской области; Павел Кулинич, главный юридический советник проекта USAID «Агроинвест», Александр Муляр, специалист по аграрной политике Проекта USAID «Агроинвест».

* Состоится прямая телефонная линия «Урядового курьера» на тему: «Ход реформирования портовой отрасли Украины и действия Администрации морских портов по обеспечению стабильной работы портов, привлечения в отрасль новых инвестиций и сохранения социальных стандартов работников». На вопросы будет отвечать глава Администрации морских портов Украины Юрий Васьков. Прямая телефонная линия будет работать по телефону: (044) 230 0690.

* Состоится седьмое заседание Столичного клуба на тему: "Украине нужен реформатор. Кто он? И что должен сделать? Киев: куда делись достижения Евро2012? Общественный транспорт. Общественный транспорт: полнота подвижного состава, ежедневная "гигиена" подвижного состава, безопасность движения, отмена маршруток; ночной общественный транспорт; монетизация льгот. Ведущий - председатель правления украинского клуба Роман Кухарук, Докладчик- эксперт украинского клуба Иван Салий. Организаторы - Институт украинской политики, Украинский клуб. Участники: Андрей Новак, Антон Варварич, Анатолий Марущак , Анатолий Ягин , Николай Гнатко, Кость Бондаренко, Виталий Литвиненко, Василий Остапчук, Вячеслав Снежко, Лев Бондаренко, Дмитрий Гаврилюк, Наталья Белоус, Александр Мороз, Александр Бригинец, Владимир Бондаренко, Виталий Ярема, Андрей Ильенко, Леонид Емец, Виктор Чумак.

* Международный Фонд Блейзера проведет круглый стол на тему: "Подписание соглашения об ассоциации с ЕС: перспективы развития реального сектора экономики». Эксперты: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ, Василий Юрчишин, директор экономических программ центра Разумкова; Виктор Суслов, экс-министр экономики, Валерий Гладкий, гендиректор аналитического центра « Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ) Валентин Землянский , независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»; Евгений Копатько, директор компании Research and Branding Group, Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

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