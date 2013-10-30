ТОП-10 (30 октября)

Минагропрод: выводы Роспотребнадзора по проверке Roshen безосновательны и неправдивы

Ставицкий уверяет, что ситуация с оплатой газа решится сегодня-завтра

Польша отказалась финансировать достройку украинского нефтепровода "Одесса-Броды"

Бюджет потеряет 33 млрд грн из-за снижения ставок НДС и налога на прибыль - эксперт

Соглашение о разделе продукции с Сhevron планируют подписать 5 ноября

ВВП Украины падает уже пятый квартал подряд

Япония в рамках ВТО хочет обсудить с Украиной спецпошлины на импорт автомобилей

Россия ограничила поставки продукции двух украинских мясоперерабатывающих компаний

Янукович: Украина будет увеличивать добычу нефти и газа

В "Газпроме" заявляют, что не ведут переговоры с "Нафтогазом" по погашению долга

***

Минагропрод: выводы Роспотребнадзора по проверке Roshen безосновательны и неправдивы

Вывод Роспотребнадзора по результатам проведения проверки украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безосновательно и содержит неправдивую информацию, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Заявление Роспотребнадзора по итогам проверки украинских фабрик корпорации «Рошен» содержит откровенно ложную информацию, а ее тональность не соответствует духу украинского-российского сотрудничества», - сказано в сообщении.

Кроме того, министерство заявляет, что инспекционная группа Роспотребнадзора нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

Проанализировав выводы Роспотребнадзора, Минагропрод назвал необоснованным заявление российского ведомства о нарушении кондитерской корпорацией требований к контролю сырья.

«Сырье, используемое Roshen, прошло все внутригосударственные процедуры контроля на соблюдение показателей безопасности и получило соответствующие государственные санитарно-гигиенические заключения, подтверждающие соответствие санитарно-химическим показателям безопасности», - сказано в сообщении министерства.

В министерстве считают, что пренебрежение этими документами, которые были предоставлены Роспотребнадзору, свидетельствует о попытке ведомства «дискредитировать систему контроля пищевой безопасности, которая внедрена в Украине».

Минагропрод также обращается к российской стороне с просьбой предоставить юридическое обоснование требования Роспотребнадзора относительно разрешения на поставку в Россию продукции, произведенной исключительно из сырья тех предприятий, которые включены в реестр допущенных к экспорту в РФ.

«Этот прецедент может стать поводом для необоснованного запрета продукции других украинских предприятий», - считают в Минагропроде.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, не выдерживает никакой критики вывод российского ведомства о том, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России из-за различия в законодательствах стран относительно показателей безопасности продукции.

«На самом деле украинский производитель – экспортер продуктов питания в РФ, независимо от украинских требований к качеству и безопасности, прошел сертификацию в соответствующих уполномоченных государственных учреждениях РФ, во время которой было подтверждено соответствие российским нормативным документам», - заявило украинское ведомство.

Вместе с тем, Минагропрод указывает на тот факт, что во время проверки фабрик Roshen инспекторы Роспотребнадзора не проводили отбора образцов для лабораторных исследований и отказались от составления акта проверки, что еще раз подтверждает нарушение процедур проверки отечественных предприятий.

В ведомстве также напомнили, что в состав рабочей группы Роспотребнадзора входил представитель российской кондитерской компании, что также противоречит международной практике.

Тем не менее, согласно сообщению министерства, украинская сторона во время проверки продемонстрировала готовность к компромиссным решениям и сейчас также готова к профессиональному диалогу в рамках международного законодательства.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Ранее, 29 июля, Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

***

Ставицкий уверяет, что ситуация с оплатой газа решится сегодня-завтра

Украина сегодня-завтра путем переговоров с российской стороной намерена разрешить проблемную ситуацию с оплатой НАК «Нафтогаз Украины» газа, закупленного у «Газпрома» в предыдущие месяцы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

При этом он добавил, что в настоящее время в Москве для проведения переговоров находится украинская делегация во главе с главой правления «Нафтогаза» Евгением Бакулиным.

«Мы всегда рассчитывались и рассчитаемся в этот раз с нашими партнерами. Мы никогда не были никому должны. Бывают, конечно, неувязки, бывают вопросы по срокам, связанные с общеевропейским кризисом. Поэтому и есть небольшие задержки по платежам», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что результат переговоров ожидается сегодня или завтра.

«Рассчитываем сегодня, максимум завтра», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос, когда ожидается результат переговоров. При этом Ставицкий отметил, что вряд ли возникнет ситуация, когда «Газпрому» придется вводить предоплату за газ для Украины. «Надеюсь, что наши партнеры будут исходить не из политических, а из бизнес-интересов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 октября, российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Напомним, отношения между странами обострились после того, как руководство Украины отказалось вступать в Таможенный союз, инициатором создания которого является Россия.

***

Польша отказалась финансировать достройку украинского нефтепровода "Одесса-Броды"

Варшава. Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на мероприятия, необходимые для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, что приведет к потере зарезервированного Европейским Союзом дофинансирования проекта в размере около 120 млн евро.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве в среду сказал генеральный директор компании "Сарматия", созданной для развития этого проекта, Сергей Скрипка.

Он отметил, что представители PERN на вчерашнем собрании акционеров "Сарматии", которое продлилось около 8 часов, не поддержали ни один из вопросов повестки дня.

"Это означает, что компания не сможет подать заявку на финансирование и, соответственно, не сможет получить финансовую помощь со стороны ЕС",- сказал Скрипка.

Он сообщил, что представители PERN назвали уже нереальной достройку трубопровода до конца 2015 года, что необходимо сделать для получения средств Европейского Союза.

Кроме того, они выступили за проведение дополнительного анализа, как на этот проект повлияют реализуемые польской компанией другие мероприятия, направленные на повышение энергетической безопасности Польши, в частности строительство нефтяного терминала в Гданьске.

Собеседник агентства отметил, что представители польской компании также отказались поддержать повышение уставного капитала "Сарматии", что необходимо для ее дальнейшего существования.

"Если не будет принято решение о повышении уставного капитала "Сарматии", ее нужно будет закрывать... Финансов для продолжения деятельности и для реализации очередных этапов проекта у компании нет", - сказал Скрипка, выразив надежду, что этот вопрос может быть решен на межгосударственном уровне.

Ранее в октябре глава "Сарматии" говорил, что компания предлагает увеличить уставный фонд примерно в 4 раза до более 30 млн долл., а эти средства направить на подготовку строительного проекта и разрешения на строительство трубопровода в Польше.

Он подчеркнул, что только представители польской компании выступили против всех вопросов повестки дня, которые поддержали другие акционеры: украинская "Уктранснефть", азербайджанская Socar, грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta.

Cкрипка также заметил, что "Уктранснефть" подтвердила готовность профинансировать достройку "Одесса-Броды" до польской границы, что обошлось бы компании в около 160 млн евро.

Скрипка напомнил, что стоимость всего проекта составляет 485 млн евро, и с учетом 120 млн евро средств Евросоюза и украинского вклада польской компании пришлось бы потратить на достройку трубопровода менее 100 млн евро, поскольку часть средств "Сарматия" планировала привлечь на рынке.

"Позиция PERN интересна в том плане, что в дополнительном заявлении к протоколу отмечено, что они поддерживают реализацию проекта, но непонятно каким образом", - резюмировал Скрипка.

Как сообщал УНИАН, идея создания на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), достроив его до Польши, возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти необходимого финансирования на его реализацию.

Украина самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году, но с этого времени он практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005-2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010-2011 годах.

Критики проекта ЕАНТК заявляют, что он не имеет шансов на реализацию из-за недостаточного количества каспийской нефти в регионе для поставок по этому маршруту в Европу и ослабевающему спросу на нефть на европейском континенте. Его сторонники считают главной причиной неудачи успешное противодействие российских властей, блокирующих появление конкурентной каспийской нефти на европейском рынке.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что поддерживают реализацию этого проекта, отмечая, что он должен быть экономически целесообразен.

По последним данным, крупнейшими акционерами "Сарматии", созданной в 2004 году для развития проекта ЕАНТК, являются PERN Przyjazn, "Укртранснефть" и азербайджанская Socar, которые владеют по около 27% акций, а грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta - около 17% и 1% соответственно.

***

Бюджет потеряет 33 млрд грн из-за снижения ставок НДС и налога на прибыль - эксперт

Снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19% без одновременного уменьшения теневого сектора экономики приведет к потерям государственного бюджета в размере не менее 33 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил директор научно-исследовательского института финансового права Национального университета государственной налоговой службы Дмитрий Серебрянский.

«По нашим оценкам, макроэффект от внедрения инициатив по снижению налоговых ставок во многом зависит от того, как скоро теневой сектор экономики станет официальным... В этой связи снижение ставок НДС и налога на прибыль без альтернативных компенсаторов (ликвидации теневого сектора экономики - УНИАН) привет к потерям бюджета в 33 мрлд грн», - сказал Серебрянский.

При этом он привел условные расчеты, согласно которым объем теневого сектора экономики Украины оценивается в 350-500 млрд грн – в зависимости от консервативности оценок. При этом фонд зарплат, находящийся в тени, оценивается в 150-250 млрд грн.

По мнению Серебрянского, именно детенизация экономики, а не собственно снижение налоговых ставок, является ключевым фактором роста доходов бюджета. В этой связи, уверен финансист, снижение ставки другого сбора – единого взноса на общегосударственное социальное страхование (ЕСВ), которое на сегодняшний день составляет 37- 43%, до 18%, как предлагают эксперты, слишком радикально. Серебрянский отметил, что ставки ЕСВ в 22-24% при детенизации 15-25% теневого ВВП было бы достаточно для снижения налоговой нагрузки на предприятия и минимизации рисков бюджетных потерь.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В середине октября в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с 1 января 2014 года из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Позднее премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил о том, что вопрос снижения налоговых ставок обсуждался с представителями миссии МВФ, работавшей в Украине во второй половине октября.

***

Соглашение о разделе продукции с Сhevron планируют подписать 5 ноября

Соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" планируется подписать 5 ноября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил проект этого соглашения.

«Кабинет министров одобрил проект соглашения, которое будет подписано 5 ноября в рамках инвестиционного форума, который будет проходить в Киеве», - сказал Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Депутаты Львовского областного совета 3 октября согласовали проект СРП с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

***

ВВП Украины падает уже пятый квартал подряд

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,5% (в постоянных ценах 2007 года), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, ВВП Украины по итогам третьего квартала демонстрирует спад пятый квартал подряд. Спад ВВП в годовом выражении (третий квартал 2013 к третьему кварталу 2012 года) составил 1,5%, по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%. Информация о номинальном ВВП Украины по итогам третьего квартала не сообщается.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда, рост ВВП Украины составит 0,4%, Всемирного банка – 0%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

***

Япония в рамках ВТО хочет обсудить с Украиной спецпошлины на импорт автомобилей

Правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заявка подана 30 октября.

В сообщении отмечается, что спецпошлина в размере 12,95%, которая была введена в Украине с апреля 2013 г., не соответствует положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и соглашению ВТО.

В частности, отмечается в сообщении, Украина не имела достаточных причин для введения защитной меры в виде спецпошлины, поскольку импорт автомобилей до введения пошлин был не критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрорма.

График проведения двусторонних консультаций правительство Японии намерено согласовать с правительством Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины введены сроком на 3 года.

Введение пошлин уже обернулось ответными действиями со стороны ряда стран. В частности, Турция ввела пошлину на импорт украинских грецких орехов, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла. Кроме того, правом на применение ответных мер могут воспользоваться другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.Вместе с тем, Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей, хотя ранее представители ЕС отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС, и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 18,24 тыс. единиц.

***

Россия ограничила поставки продукции двух украинских мясоперерабатывающих компаний

Россельхознадзор обнаружил несоответствие по микробиологическим показателям продукции украинских мясоперерабатывающих предприятий «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.) и «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), в связи с чем ведомство ограничило поставки товаров указанных предприятий в Российскую Федерацию.

Согласно сообщению российского ведомства, в ходе лабораторных исследований в мороженой говядине производства «Прилуки-Агропереработка» были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, а в мясе птицы компании «Тавр-Плюс» - листерия.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Россельхознадзор обнаружил в мороженой говядине производства компании «Тавр-Плюс» листерию и бактерии группы кишечной палочки.

Справка УНИАН. «ПКП «Прилуки-Агропереработка» создано в апреле 2001 года на базе Прилукского мясокомбината. Компания занимается производством мяса и мясных полуфабрикатов.

Компания «Тавр-Плюс» основана в мае 2008 года на базе Артемовского мясокомбината (Донецкая обл.).

***

Янукович: Украина будет увеличивать добычу нефти и газа

Украина стремится к энергетической независимости за счет увеличения добычи собственных энергоресурсов - нефти, газа и наращивания производства электроэнергии.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с руководителями энергетических компаний «Эни» (Италия) и «Электрисите де Франс» (Франция), сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и председатель совета правления, главный исполнительный директор компании «Электрисите де Франс» Анри Проглио подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в сфере газовой промышленности и электроэнергетики.

Янукович подчеркнул, что «Украина - это государство, в программе которого сейчас большие, амбициозные планы по увеличению энергетической независимости, добычи газа, нефти».

Он выразил убеждение, что сотрудничество Украины с компаниями «Эни» и «Электрисите де Франс» будет плодотворным. «Сочетание наших возможностей с вашими возможностями - очень интересный проект, который будет способен эффективно работать», - сказал Янукович.

Председатель правления «Эни» Паоло Скарони, в свою очередь, отметил, что его компания демонстрирует наибольшую активность в Украине по освоению добычи газа как из традиционных, так и нетрадиционных источников. Кроме того, по его словам, компания работает с НАК «Нафтогаз Украины» над реабилитацией тех скважин, которые уже вышли из эксплуатации.

Скарони подтвердил готовность компании к работе в Украине по дальнейшему развитию ее энергетического сектора. «Мы вносим свой вклад в добычу углеводородов в вашей стране. Хочу еще раз подтвердить нашу настроенность инвестировать в Украину и помогать ей в развитии добычи углеводородов на ее территории», - сказал он.

Генеральный директор, председатель совета директоров «Электрисите де Франс» Проглио сообщил, что его компания в последнее время много работала совместно с Минэнергоугля над развитием своей инвестиционной деятельности в Украине. По его убеждению, Украина и «Электрисите де Франс» имеют перспективы сотрудничества в ядерной энергетике.

«Мы настроены также сосредоточить наше внимание на этом секторе. Мы открыты к расширению в этом нашего сотрудничества в случае если Украина настроена на это. Мы также намерены развивать наше сотрудничество в секторе дистрибуции энергии, и также хочу подтвердить нашу готовность к развитию сотрудничества в технологических направлениях как в сфере энергетики, так и газа, и инвестировать в Украину с целью создания новых рабочих мест», - сказал Проглио.

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает возможность подписания соглашения о разделе продукции с итальянской компании Eni и французской «Элекрисити де франс» по добыче углеводородов на Прикерченском участке шельфа Черного моря.

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, которые добывают газ в бассейне Черного моря.

По данным геологических исследований, основные запасы углеводородного сырья Черноморского бассейна залегают на глубине от 120 м до 1000 м. На средних глубинах моря первоочередными объектами для освоения с помощью полупогруженных платформ является участок Палласа (глубина моря 450-850 м), а для геологического изучения - акватория Прикерченского шельфа, участки Скифский и Форосский. Прогнозные запасы свободного газа в пределах участка Палласа составляют около 120 млрд куб. м газа (в т.ч. украинская часть - 86 млрд куб. м), растворенного газа - 8,6 млрд куб. м (в т.ч. украинская часть - 8,2 млрд куб. м), нефти и газового конденсата - 70 млн тонн (в т.ч. украинская часть - свыше 45 млн т).

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа в Украине запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

***

В "Газпроме" заявляют, что не ведут переговоры с "Нафтогазом" по погашению долга

"Газпром" в настоящее время не ведет никаких переговоров с "Нафтогазом Украины", настаивает на погашении задолженности украинской компанией, сообщил агентству "Прайм" источник в российском газовом холдинге.

"Вызывает крайнее удивление заявление официальных лиц украинского правительства о том, что в настоящее время делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с Евгением Бакулиным находится в Москве на переговорах об урегулировании задолженности за российский газ. Никаких встреч в Москве с господином Бакулиным не проводилось, украинская сторона с такими предложениями в "Газпром" не обращалась, и "Газпром" не ведет никаких переговоров. Все, что сейчас должен сделать "Нафтогаз" - просто выполнить свои контрактные обязательства и немедленно погасить задолженность", - сказал источник в "Газпроме".

Он добавил, что для всех, кто хорошо владеет историей взаимоотношений с Украиной по газу, выглядит нелепым и утверждение украинских должностных лиц о том, что украинская сторона всегда рассчитывалась с "Газпромом" за газ.

"Все расчеты производились исключительно благодаря добровольным авансовым платежам "Газпрома" за транзит российского газа по территории Украины, то есть за газпромовские деньги. В настоящее время весь транзит газа на будущий год "Газпромом" уже оплачен, и такой возможности больше нет", - цитирует агентство слова источник в "Газпроме".

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина сегодня-завтра путем переговоров с российской стороной намерена разрешить проблемную ситуацию с оплатой НАК «Нафтогаз Украины» газа, закупленного у «Газпрома» в предыдущие месяцы.

При этом он добавил, что в настоящее время в Москве для проведения переговоров находится украинская делегация во главе с главой правления «Нафтогаза» Евгением Бакулиным.

«Мы всегда рассчитывались и рассчитаемся в этот раз с нашими партнерами. Мы никогда не были никому должны. Бывают, конечно, неувязки, бывают вопросы по срокам, связанные с общеевропейским кризисом. Поэтому и есть небольшие задержки по платежам», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что результат переговоров ожидается сегодня или завтра.

«Рассчитываем сегодня, максимум завтра», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос, когда ожидается результат переговоров.

При этом Ставицкий отметил, что вряд ли возникнет ситуация, когда «Газпрому» придется вводить предоплату за газ для Украины. «Надеюсь, что наши партнеры будут исходить не из политических, а из бизнес-интересов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее в тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром». При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

УНИАН