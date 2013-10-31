Анонс на 1 ноября

* Пресс-конференция председателя Госпредпринимательства Михаила Бродского на тему: «Проверки предпринимателей контролирующими органами не должны создавать препятствий для их деятельности». Во время брифинга М.Бродский проинформирует о новациях, разработанного Госкомпредпринимательством и принятого КМУ постановления, которым: определяются требования к распределению субъектов хозяйствования по степеням риска; определяется периодичность осуществления плановых проверок субъектов хозяйствования, требования к определению перечня вопросов, в пределах которых контролирующие органы должны проверять предприятия.

* Круглый стол на тему: "Конкурентоспособность украинских товаров на внешнем рынке". Вопросы: Перспективы для украинских производителей в связи с созданием Зоны свободной торговли с Европейским Союзом: возможности, выгоды, риски; Какие экспортные позиции будут востребованы и конкурентны в ближайшее время, каков потенциал в среднесрочной перспективе; Реформирование украинской системы стандартизации: экспортное евро-качество для внутреннего рынка; Новые рынки: Азия, страны АТР, Северная Африка, Латинская Америка и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые правила проведения оценки для целей налогообложения и готовность рынка к работе». Участники: Светлана Евдокименко, председатель Совета Всеукраинской общественной организации "Союз оценщиков земли", Сергей Фролов , председатель Правления ВОО «Ассоциация специалистов банковской оценки Украины» (ВОО «АСБОУ»), Александр Рубанов, президент ВОО «Союз специалистов по недвижимости Украины»; Константин Черныш, председатель исполнительного совета ВОО «Ассоциация оценщиков Украины»; Владимир Мироненко, заместитель председателя ВОО «Союз оценщиков Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал ). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63