Посол США оценил шансы Украины выполнить все условия для подписания ассоциации с ЕС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт оптимистично оценивает возможность Украины выполнить условия подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам встречи с министром доходов и сборов Украины Александром Клименко в Киеве.

«Как вы знаете, успех Украины и ее институциональная интеграция в ЕС – это мой приоритет. Много работы нужно сделать для того, чтобы соответствовать условиям ЕС. Но я остаюсь большим оптимистом относительного достижения успеха Украины в этом вопросе. Полагаю, правительство Украины сможет сделать необходимые шаги, чтобы соглашение было подписано в Вильнюсе», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, ранее Пайетт уже заявлял, что США поддерживают евроинтеграционные устремления Украины и ожидают, что подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и формирование зоны свободной торговли с ЕС даст существенный импульс развитию украинской экономики и притоку инвестиций.

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может состояться на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября этого года.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент Украины Виктор Янукович в середине октября на встрече с представителями эстонских СМИ в Таллинне подчеркнул, что Украина достигла прогресса в реализации реформ, необходимых для интеграции с Европейским Союзом.

В то же время 30 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире PolsatNews, что Европейский Союз может перенести подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на 2014 год, если украинская власть не успеет выполнить все необходимые условия до саммита "Восточного партнерства".