ТОП-10 (31 октября)

Польша объяснила, почему отказалась достраивать «Одесса-Броды»

МВФ настаивает на своих требованиях к Украине

Fitch прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 7% ВВП

Украина инициирует обсуждение в ВТО вопроса поставок Roshen в Россию

Миндоходов просит таможню РФ разъяснить применение дополнительных мер к перевозчикам

Кожара: Украина будет покупать газ в Европе, если не достигнет компромисса с РФ

Fitch прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 5% в 2014 году

«Нафтогаз» должен сегодня решить вопрос с долгом «Газпрому»

Дефицит госбюджета вырос в 1,4 раза

ВВП Украины в 2013 году вырастет за счет снижения импорта газа — эксперт

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Польша объяснила, почему отказалась достраивать «Одесса-Броды»

Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась от достройки в Польшу (до Гданська через Плоцк) построенного в 2001 году украинского нефтепровода «Одесса-Броды» из-за отсутствия гарантий прокачки по нему достаточного количества каспийской нефти в Европу.

Об этом, отвечая на запрос агентства, корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь польской госкомпании PERN Przyjazn Роман Гуральский.

"На сегодняшний день не удалось получить гарантий, что проект окупит себя, в первую очередь, обеспечит достаточный уровень прокачки нефти между поставщиками и покупателями", - отметил Гуральский.

По его информации, PERN считает невозможным достройку нефтепровода до конца 2015 года, что является условием для получения зарезервированных для проекта около 120 млн евро средств Европейского союза.

В переданном агентству заявлении пресс-секретарь сообщил, что компания "Сарматия", созданная в 2004 году для развития на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), должна "дополнить технико-экономическое обоснование проекта и выработать решения, который бы гарантировали экономическую выгоду проекта". PERN заявил, что ожидает от "Сарматии" информации об необходимых средствах на ее функционирование и дополненное технико-экономические обоснования проекта в ближайшие месяцы".

PERN также сообщила, что поддерживает дальнейшее существование компании "Сарматия".

В тоже время в компании напомнили, что благодаря усилиям польского правительства проект Евро- Азиатского нефтетранспортного коридора, который планируется создать на базе "Одесса-Броды", Еврокомиссия включила в список проектов Совместного интереса (PCI).

"Таким образом, проект будет иметь шанс в будущем получить финансирование, например, в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, PERN, который является одним из крупнейших акционеров "Сарматии" вместе с украинской "Уктранснефтью" и азербайджанском Socar, на собрании 30 октября проголосовал против всех вынесенных на обсуждение проектов решений.

Гендиректор "Сарматии" Сергей Скрипка сказал, что таким образом польская компания сделала невозможным получение зарезервированных Евросоюзом средств (около 120 млн евро), для которых необходимо было подать заявку до конца текущего года.

ЕС мог выделить "Сарматии" 25% необходимых средств на достройку польского участка ЕАНТК в случае, если бы компания предоставила документы, подтверждающие наличие остального необходимого для проекта финансирования.

"Cарматия" оценивала весь проект в 485 млн евро, 160 млн евро из которых на строительство украинского участка обещала выделить "Укртранснефть". Остальные средства компания планировала получить, главным образом, от Евросоюза и PERN, а также других своих акционеров и привлечь на рынке.

По последним данным, крупнейшими акционерами "Сарматии", созданной в 2004 году для развития проекта ЕАНТК, являются PERN Przyjazn, "Укртранснефть" и азербайджанская Socar, которые владеют по около 27% акций, а грузинская GOGC и литовская Klajpedos Nafta - около 17% и 1% соответственно.

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МВФ настаивает на своих требованиях к Украине

Международный валютный фонд настаивает на выполнении Украиной ранее озвученных требований, а именно – на переходе к гибкому валютному курсу и повышении тарифов на газ для населения с целью укрепления позиций энергетического сектора, для продолжения сотрудничества и возобновления финансирования в рамках программы стэнд-бай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международной конференции, организованной международным рейтинговым агентством Fitch, заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Наша рекомендация – это идти в том направлении, которое озвучено… Это внедрение пакета мер для обеспечения перспектив роста в среднесрочной перспективе, в том числе гибкость курса, честная конкуренция, укрепление финансового сектора, снижение бюджетного дефицита и укрепление энергетического сектора, что в первую очередь предусматривает повышение тарифов», - сказал Ваше.

При этом он отметил, что работа миссии МВФ представляет собой регулярные консультации, которые проводятся со всеми заинтересованными сторонами. «Мы рассматриваем экономические тенденции, смотрим на планы правительства, ситуацию в экономике страны», - сказал глава представительства МВФ.

Он подчеркнул, что было бы неправильно говорить о сотрудничестве с МВФ, как о некоей корпоративной сделке. «Лично мне не нравится слово сделка. Я бы предпочел сказать, что нам необходимо договориться о политике урегулирования дисбалансов в экономике и обеспечения ее роста. Что касается тех политик, по которым мы должны договориться, то есть ряд дисбалансов в украинской экономике, и необходимость их устранить», - сказал Ваше.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Украину прибыла миссия МВФ для переговоров с властями и проведения постпрограммного мониторинга. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

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Fitch прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 7% ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года, сообщил сегодня журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Бюджетный дефицит увеличился, и мы ожидаем дефицит на уровне 6,5-7% ВВП, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 6%. Фискальное давление усиливается, что приводит к росту долгов, но правительство полагается больше на Нацбанк», - сказал Севилль.

По его словам, Национальный банк увеличивает свою долю в финансировании бюджетного дефицита, в его портфеле порядка 60% долговых бумаг правительства. «Это давление, правительство готовится выпустить финансовые векселя для возмещения НДС и таким образом увеличивает свой долг не прозрачно», - добавил представитель агентства.

Также Севилль отметил отсутствие бюджета на следующий год.

«Бюджета на 2014 год нет и не было. Но мы ожидаем в конце ноября и предполагаем, что это будет более жесткий бюджет. Если в следующем году появится финансирование, мы прогнозируем дефицит на более низком уровне в 6,1% ВВП, но все зависит от ситуации», - резюмировал представитель агентства.

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Украина инициирует обсуждение в ВТО вопроса поставок Roshen в Россию

Киев инициирует обсуждение вопроса об ограничениях поставок украинских кондитерских изделий в Российскую Федерацию во Всемирной организации торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, в среду, 30 октября, в ходе заседания Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ) в Женеве, представителем Минэкономразвития был поднят вопрос запрета Российской Федерацией импорта определенных кондитерских изделий из Украины.

“Украина отметила непрозрачность принятия мер, их неоправданность и дискриминационный характер, напомнила экспертам РФ об обязательстве предоставить ответы и официальные разъяснения Украине с обоснованием мер согласно нормам ВТО. Украина призвала РФ немедленно отменить запрет на импорт, поскольку такие меры не могут быть обоснованы положениями Соглашения ТБТ и обязательствами, взятыми при вступлении РФ в ВТО”, - отмечается в сообщении.

Вопрос запрета РФ импорта украинской кондитерской продукции, отмечают в Минэкономразвития, также поднимался во время заседания комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам 16-18 октября, где представителем Украины также было сделана соответствующее заявление о неприемлемости запретов в торговле РФ.

«Украина оставляет за собой право вернуться к рассмотрению данного вопроса во всех соответствующих органах ВТО», - цитирует пресс-служба министерства заместителя директора департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития Светлану Зайцеву.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

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Миндоходов просит таможню РФ разъяснить применение дополнительных мер к перевозчикам

Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«С 28 октября таможенными органами, подчиненными Южному таможенном управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, применяются дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отмечают, что указанные таможенные органы имеют пункты пропуска смежные с украинскими. «Поскольку таможенные органы, подчиненные Южному таможенном управлению, имеют пункты пропуска, смежные с украинскими, вышеуказанные действия российской таможни без предварительного уведомления украинской стороны привели к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и возникновению дополнительных сложностей при пересечении государственной границы украинскими перевозчиками», - подчеркивается в сообщении Миндоходов.

Министерство просит разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

В Миндоходов подчеркнули, что министерство рассчитывает на конструктивный подход российских коллег к рассмотрению данных вопросов.

По данным пресс-службы, все украинские пункты пропуска на украинско-российской границе работают в усиленном режиме для оказания необходимой помощи перевозчикам и обеспечения комфортных условий во время ожидания прохождения границы.

«Претензий к работе таможенных пунктов Министерства доходов и сборов Украины со стороны перевозчиков не поступало», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в рабочем порядке присоединилось к урегулированию ситуации с пропуском грузовых транспортных средств на территорию Российской Федерации.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в течение нескольких последних дней в Донецкой и Луганской областях на границе с Россией наблюдается скопление грузового автотранспорта. Говоря о причинах возникновения очередей, Госпогранслужба заявила, что «речь идет об определенных изменениях таможенных правил российской стороной».

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

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Кожара: Украина будет покупать газ в Европе, если не достигнет компромисса с РФ

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подчеркивает, что Украина планирует и в дальнейшем покупать газ в Европе, если не будет найден компромисс с Россией.

Об этом он сказал в интервью «Урядовому курьеру» (№200 от 31 октября), отвечая на вопрос относительно «газовых войн» с Россией.

«Нынешняя политика Украины в энергетическом секторе направлена на диверсификацию поставок природного газа. Наше государство уже начало покупать газ на европейском рынке, который стоит значительно дешевле. Мы намерены и дальше идти этим путем, если не будут найдены компромиссные решения с нашими российскими партнерами», - сказал он.

Кожара выразил мнение, что «ситуации, которые были в 2006 и в 2009 годах, сегодня не могут повториться в любом случае».

«Во-первых, потому что рынок газа в Европе кардинально изменился: на протяжении короткого времени Европа прошла огромный путь по диверсификации источников поставок газа. Во-вторых, потому что Украина также достаточно успешно реформировала свой газовый рынок», - отметил министр.

Он напомнил, что Украина подписала контракт с компанией «Шелл» по освоению месторождений сланцевого газа. Вскоре также ожидается подписание контракта с компанией «Шеврон» по освоению Олесского месторождения сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в интервью «Форбс» Кожара выразил мнение, что повторение «газовой войны» уже невозможно. «Ситуации 2007 и 2009 годов, которые мы называем «газовой войной», сегодня уже невозможны для повторения. Во-первых, потому что рынок газа в Европе кардинально изменился: за короткое время Европа прошла колоссальный путь по диверсификации источников. Во-вторых, потому что Украина тоже достаточно успешно реформировала свой газовый рынок. Подписан контракт с Shell на освоение месторождений сланцевого газа. Вскоре мы ожидаем подписания контракта с ExxonMobil по освоению Олесского месторождения сланцевого газа – он сейчас готовится правительством. Это – еще около 10 млрд дол. инвестиций», - сказал он.

*** Газовые «войны» между Россией и Украиной начались в 2005 году по поводу условий поставок природного газа в Украину, а также транзита газа европейским потребителям.

В 2005 году в ответ на предложение Украины пересмотреть тарифы на транзит российского газа в Европе по территории страны «Газпром» предложил поднять цену на газ с 50 до 230 дол. за 1000 кубометров.

Украина назвала эту цену неприемлемой. В ответ «Газпром» с 1 января 2006 года прекратил поставки природного газа в Украину, продолжив, однако, экспортировать газ через украинскую территорию. Сразу же прозвучали обвинения, что Украина «начала несанкционированный отбор газа», предназначенного европейским потребителям. Представители украинского «Нафтогаза» обвинения отвергли. В результате, в ночь на 4 января 2006 года был подписан договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» сроком на пять лет (до 1 января 2010 г.). В договоре было указано, что посредническая миссия переходит компании «Росукрэнерго», а цена на газ составляет 95 дол./тыс. кубометров (на первое полугодие 2006, в дальнейшем цена изменяется по взаимному согласованию сторон). Также «Газпром» обещал платить Украине 1,60 дол./тыс. кубометров на 100 км за транзит газа в Европу.

В 2008 году начался новый виток газового конфликта, в результате которого с 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращен полностью. После достижения договоренностей о цене и подписания 19 января в Москве соответствующих контрактов, 20 января поставка газа для Украины и транзит в Европу возобновились.

21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали новое соглашение относительно стоимости закупок и транзита газа через украинскую ГТС, связав снижение ставки на 30% от текущей величины с продолжением соглашения об аренде Черноморским Флотом Российской Федерации базы в Севастополе на 25 лет, до 2042 года.

В 2013 году противостояние в газовом вопросе продолжилось в связи с намерением Украины подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и отказом присоединиться к Таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси. Сейчас Россия строит обходные газопроводы и угрожает прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины. 21 сентября 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о целесообразности замораживания двух ветвей украинской газотранспортной системы, если объемы транзита газа из России в страны ЕС не увеличатся.

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Fitch прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 5% в 2014 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 1,5% в 2013 и 5% в 2014 году, сообщил сегодня журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

Согласно отчету агентства, который презентовал Чарльз Севилль, среднегодовая инфляция в Украине по итогам 2013 года ожидается на уровне 1,5%, в следующем году – на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

В то же время, в сентябре впервые с начала года базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) по сравнению с августом 2013 года ускорилась до 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам 2012 года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

В октябре МВФ в своем прогнозе развития мировой экономики снизил прогноз инфляции по Украине до 0% в 2013 и 1,9% в 2014 году. Согласно прогнозу Всемирного банка, уровень инфляции в Украине по итогам 2013 года составит 0,3%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

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«Нафтогаз» должен сегодня решить вопрос с долгом «Газпрому»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна сегодня до конца дня решить вопрос с долгом перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 882 млн долл. за потребленный в августе природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий по итогам прошедшей коллегии в Каневе.

«Мною дано было двое суток для решения этого вопроса главе правления «Нафтогаза». Время решения вопроса истекает сегодня. Мне глава НАК доложит, к каким договоренностям пришли», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что вопрос расчетов «Нафтогаза» с «Газпромом» не является уникальной ситуацией. «Уверен, что мы решим этот вопрос... Уверен, что он (глава правления «Нафтогаза Украины» - УНИАН) справится с этим заданием и точно решит этот вопрос», - добавил министр.

По словам заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, задолженность компании в 882 млн долларов перед «Газпромом» возникла, в первую очередь, из-за того, что предприятия теплокоммунэнерго увеличили свою задолженность в 2013 году перед «Нафтогазом» за потребленный газ до 17 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Дефицит госбюджета вырос в 1,4 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-сентябрь текущего года составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 21,262 млрд грн. Общий фонд госбюджета за этот период выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года в 22,114 млрд грн, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

За девять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 250,743 млрд грн, что на 4,414 млрд грн, или 1,79% больше показателя за аналогичный период 2012 года в 246,330 млрд грн. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 325,901 млрд грн, что на 793 млн грн или 2,49% больше показателя за январь-сентябрь 2012 года в 317,974 млрд грн. Против января-сентября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре т.г. выросли на 8,172 млрд грн, или на 3,92% - до 216,722 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за девять месяцев 2013 года составили 285,313 млрд грн, что на 6,75%, или 18,050 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года в 267,263 млрд грн. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-сентябрь т.г. составила 359,045 млрд грн, что на 6,94%, или 23,286 млрд грн больше показателя за январь-сентябрь прошлого года в 335,759 млрд грн. Против января-сентября 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета за 9 месяцев т.г. выросли на 10,70%, или 24,740 млрд грн - до 255,916 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

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ВВП Украины в 2013 году вырастет за счет снижения импорта газа — эксперт

ВВП Украины в 2013 году вырастет на 0,6% за счет снижения отрицательного значения показателя «чистого экспорта» вследствие сокращения импорта газа, скаазал в интервью УНИАН советник Президента Украины Роман Шпек.

«По нашим оценкам, небольшой рост ВВП по итогам года возможен, в пределах 0,6%», - прогнозирует Шпек. По его словам, промышленное производство и строительная отрасль по итогам года продемонстрируют спад, в то время как сельское хозяйство покажет небольшой рост.

«Но суть даже не в этом. Есть такой показатель – «чистый экспорт». Если экспорт превышает импорт, то он прибавляется к ВВП, если не превышает – разница отнимается. И в этом году величина, которая отнимается, будет меньше за счет сокращения закупок газа», - пояснил Шпек. По его словам, объемы закупок газа в текущем году будут значительно ниже прошлогодних в результате снижения потребления газа в промышленности и внедрения энергосберегающих технологий.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, EY - 0,3%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings — 0%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.