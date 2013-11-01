S&P: ассоциация с ЕС будет выгодна Украине только в долгосрочной перспективе

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, подписание которого остается неопределенным в связи с продолжающими дискуссиями вокруг освобождения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, может быть выгодно Украине только в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ratings Services, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в краткосрочной перспективе очевидным будет лишь ухудшение отношений Украины с Россией, готовой повторить опыт ограничения украинского экспорта на свою территорию, имевший место в августе 2013 года.

«Остается неопределенным – подпишет ли Украина Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе… По нашему мнению, подписание Соглашения будет позитивным для Украины в долгосрочной перспективе, - говорится в сообщении. – В краткосрочной перспективе ситуация будет во многом обусловлена реакцией России, которая может ответить Украине торговыми санкциями, похожими на те, что имели место в августе 2013 года».

В этой связи аналитики S&P прогнозируют падение объемов экспорта украинских товаров в Россию, одновременно напоминая, что в 2012 году он составлял 26% от общего объема российского экспорта товаров и 39% от общего объема экспорта услуг.

Как сообщил УНИАН, сегодня, 1 ноября, Standard & Poor's Ratings Services снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом из-за политической неопределенности в Украине, тяжелой ситуации в финансовом секторе и слабых показателей внешней ликвидности.

Как ожидается, подписание Соглашения об ассоциации должно состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября текущего года. Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения Соглашение, предусматривающее построение всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, может быть выгодно украинским аграриям, однако несет существенные риски традиционным экспортоориентированным отраслям – машиностроению, металлургии и химической промышленности.

В то же время, перспективы собственно подписания Соглашения остаются неясными. В частности, 30 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире PolsatNews, что Европейский Союз может перенести подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на 2014 год, если украинская власть не успеет выполнить все необходимые условия до саммита "Восточного партнерства". Кроме того, он сообщал, что Нидерланды, Британия и Швеция вероятнее всего не подпишут Соглашения с Украиной из-за неясности с освобождением Юлии Тимошенко.