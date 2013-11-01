Медведев: Украина будет «кусать себе локти» от потери «эксклюзивных» отношений с РФ

Москва. В Украине могут начать «кусать себе локти», после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и потери «эксклюзивных» торговых отношений с Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью агентству «Рейтерс».

«Если они выбрали эту дорогу, пусть они по ней идут, мы им неоднократно об этом говорили. Это суверенный выбор Украины, но пусть потом не кусают себе локти, если окажется, что они не получат тех дивидендов, тех выгод, на которые рассчитывают, и в то же время лишатся тех преимуществ, которые есть, потому что у нас ведь, если говорить откровенно, сейчас с ними особые отношения, эксклюзивные отношения», - сказал Медведев.

По его словам, эти отношения основаны на целом ряде послаблений, льгот, которые применяются при поставках украинских товаров на российский рынок.

Он заявил, что если Украина будет относиться к другому таможенному союзу, относиться к зоне свободного предпринимательства, созданной с участием Евросоюза, то на нее будут распространяться уже другие правила.

«Мы же не против того, чтобы они где-то участвовали, – да пусть участвуют в любых союзах и объединениях, но если там будут применяться уже другие правила, мы не можем этого не учитывать в нашей практике», - сказал Медведвев.

По его словам, здесь нет никакого принуждения к союзу с Россией, Казахстаном, Беларусью, нет никаких подводных интересов.

«Просто они должны выбрать, где им выгоднее находиться. До этого ситуация была такая: они говорили, что мы и не там, и не там. Это тоже позиция. Сейчас они приняли решение как будто бы (во всяком случае, так мне говорили их лидеры), и они подпишут соответствующее соглашение. Это тоже позиция, она заслуживает уважения, но они должны тогда понимать, что и с нами отношения будут строиться иначе», - заявил он.

При этом он предположил, что в таком случае Украине следует кредитоваться в ЕС.

«Они к нам всё время обращаются, например, за кредитами. В конце концов, если у них такие продвинутые отношения с Евросоюзом, что, наверное, неплохо, – у нас тоже хорошие отношения с Евросоюзом, – пусть и кредитуются в Брюсселе. Мне кажется, это нормально абсолютно, здесь нет никакой ревности», - заверил он.

При этом он отметил, что у России прекрасные отношения с Евросоюзом, и огромный товарооборот, не идущий ни в какое сравнение с товарооборотом между Украиной и Евросоюзом.

По его словам, ежегодный товарооборот РФ и Евросоюза составляет 400 млрд долл.

«Поэтому мы тоже эксклюзивные партнёры. Но одно дело – объём торговли, инвестиций, а другое дело – когда принимается решение руководствоваться нормативной базой определенного интеграционного объединения. Здесь, что называется, без обид, мы должны понимать и посчитать наши деньги», - сказал он.

Украина в конце ноября планирует подписать Соглашение с ЕС об ассоциации, предусматривающее создание зоны свободной торговли. РФ в связи с этим опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров. Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.