Анонс на 4 ноября

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему "Возвратят ли техосмотр автомобилей в Украине после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС?". Участники: председатель правления Всеукраинской ассоциации автодилеров и импортеров О.Назаренко, эксперт автомобильного рынка Н.Росличенко.

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